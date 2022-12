Banco de la República subió tasas de interés por octava vez en 2022: llegaron a 12 %

En su última reunión de 2022, la Junta Directiva del Banco de la República decidió aumentar en 100 puntos básicos la tasa de interés, las cuales pasaron de 11% a 12%. Con esa movida se trata del costo del dinero más alto desde diciembre de 2001.

Según Leonardo Villar, gerente del emisor, afirmó que la decisión se tomó por mayoría y que solo uno de los codirectores votó por un aumento de 125 puntos básicos (pbs) y otro por uno de 25 pbs.



El responsable de este aumento, agregó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sigue siendo la inflación, que sigue sin dar tregua y crece en proporciones más altas a las esperadas.



"La inflación total se situó en 12,5% y la inflación básica (sin alimentos ni regulados) alcanzó 8,8%. Las presiones cambiarias acumuladas sobre los precios y la indexación a tasas altas de inflación contribuyeron a este resultado", dijo Villar.



Por su lado, la economía aún no muestra señales claras de desaceleración. El crecimiento anual del PIB en el tercer trimestre alcanzó 7,1% y superó el pronóstico del equipo técnico (6,4%).



Y a pesar que en los meses más recientes se observa una desaceleración de la actividad económica, para el año completo se pronostica un crecimiento de 8,0%, agregó Villar.



El déficit de la cuenta corriente como proporción del PIB, agregó Ocampo, alcanzó un nivel históricamente alto de 7,2% en el tercer trimestre de 2022.



"Si bien las condiciones financieras internacionales para Colombia han mejorado recientemente, se mantienen apretadas a nivel global, en un contexto en el cual se prevé una desaceleración de la economía mundial, presiones cambiarias acumuladas, precios e inflación hacen que tengamos que subir la tasa", dijo.



"El Banco de la República continua con su proceso de ajuste que conduzca a la inflación a su meta fijada de 3% y para ello la entidad adoptará las decisiones que considere necesarias", sentenció Villar.



Frente a las posibilidades de que la economía entre en recesión, el gerente Villar dijo que no conocía una economía que en 2022 vaya a crecer más que la colombiana y que si bien "las proyecciones del Banco sí ven una desaceleración, esta no conducirán a una recesión".



¿Hasta cuándo subirán las tasas?

Al respecto, Villar anotó que si bien hace un par de meses viene sosteniendo el mismo anunciado (de un freno en el aumento de las tasas), la inflación no ha abierto dicha posibilidad.



Sin embargo, en la rueda de prensa de hoy insistió en que sí ve una desaceleración por una política monetaria que busca contrarrestar la fuerte presión inflacionaria que hoy surge como excesos de demanda en la economía colombiana.



Durante este año el Banco ha elevado los tipos en ocho ocasiones, contando la reunión de este viernes 16 de diciembre. La principal justificación para elevar las tasas se mantiene en la presión inflacionaria que tan solo para noviembre va en 12,5%, un Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se ha visto agitado por los alimentos que se encarecieron 27%.



La medida se asemeja a los movimientos de 85% de los bancos centrales del mundo que este año subieron tasas para controlar la inflación en sus países, según reporte de octubre de Trading Economics.