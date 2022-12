"Víctimas deben tener participación directa": Defensor del Pueblo sobre diálogos con el ELN

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, pidió que las víctimas del ELN tengan participación directa en los diálogos que actualmente adelanta el Gobierno Nacional con esa guerrilla.



“Quiero ser enfático y claro, aquí las víctimas deben tener participación directa en las mesas de negociaciones, no solo con el ELN sino con cualquier grupo armado ilegal porque este es un actor fundamental”, indicó el Defensor en diálogo con Mañanas Blu.



Además, señaló que al tiempo que el Gobierno conduce negociaciones con los actores armados, es necesario que la voz de las víctimas sea “escuchada con atención y sus derechos a la verdad, a la justicia y a la no reparación tendrán que ser garantizados”.



Este viernes la Defensoría informó que alrededor de 9.800 personas han sido forzadas a confinarse en Chocó debido al paro armado indefinido impuesto por el ELN en medio de las negociaciones de paz que adelanta con el Gobierno, informó este viernes la Defensoría del Pueblo.



Camargo catalogó el inicio de este paro armado como “un pésimo mensaje para los diálogos, porque además que continúan afectando a la población y revictimizándola y afectan la poca confianza que tienen las comunidades”.



"Tras el anuncio de paro armado" por parte de los rebeldes en el departamento del Chocó, "al menos 9.800 personas de los municipios de Istmina, Medio San Juan, Sipí y Nóvita" están "en confinamiento de manera indefinida", con restricciones a la "movilidad", "actividades diarias", "transporte de víveres y alimentos al igual que acceso a servicios de salud", indicó la entidad en un comunicado.



En un documento difundido el miércoles, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) prohibió la circulación y actividad en esa región aduciendo el asesinato el lunes del "joven Santiago Cáceres" a manos de "paramilitares" en "connivencia" con la fuerza pública.



Además, el Defensor aseguró que están monitoreando esta situación humanitaria y solicitaron a las autoridades del departamento de Chocó proteger la población.



"La situación es bastante preocupante no solamente en la subregión del medio San Juan, quienes vienes afrontando confinamiento y desplazamiento a causa de diferentes circunstancias. También encontramos eventos de explosivos y todo por la disputa del ELN y en Clan del Golfo que se han venido agudizando en los últimos días”, señaló Camargo.