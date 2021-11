"Somos países amigos": Irán responde a las polémicas declaraciones del MinDefensa

Luego de la polémica generada por las declaraciones del ministro de defensa, Diego Molano, quien aseguró que Irán era enemigo de Colombia, este miércoles el embajador del país islámico aseguró que las dos naciones "son países amigos y tienen una histórica relación".



"Irán y Colombia son dos países amigos y tienen una histórica relación. La destrucción de esta no beneficia a los pueblos de los dos países", fueron las palabras de Mohammad Ali Ziaei, embajador de Irán en Bogotá, sobre lo manifestado por Molano.



Ali Ziaei se refirió a las palabras del Ministro, quien indicó que Irán era considerado un enemigo porque apoya el régimen de Nicolás Maduro, y manifestó que la relación que su país tiene con Venezuela no afecta de ninguna manera a Colombia.



"Las relaciones de Irán y Venezuela se han formado en el marco del derecho internacional y están creciendo. Estas relaciones no son una amenaza para ningún país, incluyendo a los países de América Latina", comentó el Embajador a través de una serie de mensajes compartidas a través de Twitter.

Sr. Mohammad Ali Ziaei, Embajador de la República Islámica del Irán en Bogotá.

El Embajador también habló sobre la información que aseguraba que la relación entre Irán y Venezuela estaba ligada a la presunta comercialización de armas.



Al respecto, aclaró que ambas naciones sí tienen relaciones, pero que estas son económicas y comerciales beneficiosas. "Otros países latinoamericanos también pueden disfrutar de relaciones económicas y comerciales beneficiosas con Irán".



Y agregó que "los documentos publicados en una publicación colombiana que afirman que existe un comercio de armas avanzadas (misiles) entre Irán y Venezuela son falsos".

Cabe recordar que durante un encuentro con el mandatario de Israel, Isaac Herzog, al que asistió Molano con el presidente Iván Duque, el ministro mencionó que Irán es un enemigo de Colombia, a pesar de que ambos países tienen relaciones diplomáticas.



Las declaraciones de Molano llegaron luego de que él expresó su preocupación por la presunta presencia de Hezbolá, un grupo terrorista, en la frontera con Venezuela.



"Aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y Hezbolá, que opera en contra de Israel, pero también apoya el régimen de Venezuela y, por lo tanto, es un esfuerzo importante intercambio de información e inteligencia el que desarrollamos con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa en Israel", aseguró.