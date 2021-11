"Tenemos un enemigo común, Irán y Hezbolá", Mindefensa, en visita a Israel

El ministro de defensa, Diego Molano, protagonizó este lunes una polémica luego de asegurar que Irán es un enemigo de Colombia, a pesar de que ambos países tienen relaciones diplomáticas.



Durante un encuentro con el mandatario de Israel, Isaac Herzog, al que asistió con el presidente Iván Duque, el Ministro expresó su preocupación por la presunta presencia de Hezbolá, un grupo terrorista, en la frontera con Venezuela y manifestó que Irán es un enemigo en común porque apoya el régimen de Nicolás Maduro.



"Aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y Hezbolá, que opera en contra de Israel, pero también apoya el régimen de Venezuela y, por lo tanto, es un esfuerzo importante intercambio de información e inteligencia el que desarrollamos con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa en Israel", aseguró.

Con relación a Hezbolá, Molano indicó que ambas naciones, Colombia e Israel, deben implementar una colaboración en seguridad para hacerle frente a las acciones del grupo terrorista que, según dijo, es un riesgo que hay en el país al cual se le hace permanentemente monitoreo.



"Dentro de nuestras políticas de defensa buscamos cooperar frente a amenazas de terrorismo trasnacional. Son cuatro ejes en los que se trabaja en un esquema de seguridad fronteriza: ciberseguridad y ciberdefensa, inteligencia estratégica y el paso hacia los temas aeroespaciales", comentó el Ministro.



Aunque hasta ahora el Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Molano, varios sectores han calificado como un error las palabras del ministro al recalcar que Colombia sostiene relaciones diplomáticas con Irán desde abril de 1975. Incluso, esta Nación tiene una embajada en Bogotá.

Una de las primeras voces en pronunciarse al respecto fue el senador Luis Fernando Velasco, quien en su cuenta de Twitter rechazó lo manifestado por el Ministro y le pidió rectificar el error.



"Señor Ministro de Defensa es imperdonable de su parte declarar a Irán como enemigo de Colombia, le recuerdo que nosotros tenemos relaciones diplomáticas con ese país y usted no tiene la facultad de calificar otro Estado como enemigo del nuestro. Rectifique su error", dijo.



El senador Roy Barreras también se pronunció sobre lo asegurado por Molano y aseguró que así Colombia no esté de acuerdo con los intereses de Irán, no era función del ministro declarar a este como enemigo.



"Por primera vez en la historia de manera irresponsable un MinDefensa declara por su cuenta a Irán como “país enemigo”. Qué sigue? Declararle la guerra? Hay muchos países con regímenes indeseables e intereses distintos a los nuestros, pero no se anda por ahí declarándolos 'enemigos'", dijo Barreras.