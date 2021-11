Exfarc rechazan imputación de la JEP y niegan que esclavizaran a secuestrados

Este domingo el exsecretariado de las Farc a través de un comunicado rechazó la calificación 'esclavitud', propuesta por la Procuraduría y acogido por la Justicia Especial de Paz, para hacer referencia a casos de secuestros cometidos por el ex grupo guerrillero en el marco del conflicto armado.



En el marco del caso 01 que lleva la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre secuestro, los firmantes del Acuerdo Paz expresaron: “Hemos reconocido con sinceridad que estos hechos, por su gravedad, son crímenes de guerra y de lesa humanidad”.



Además dijeron que: “En nuestra respuesta al Auto 019, reiteramos el reconocimiento del dolor que causamos a las víctimas, al privarlas de su libertad y atentar en contra de su dignidad; someter a sus familias al sufrimiento por la incertidumbre del paradero de sus allegados, y haber truncado sus proyectos de vida”.

Lea además: Revelan la identidad de los cuatro soldados asesinados en Ituango por el Clan del Golfo



Sobre si las Farc esclavizó a secuestrados, el exsecretariado señaló que no comparten la nueva calificación y que interpondrá los recursos que contempla el Acuerdo.



“Por todas estas razones y porque está en juego la dignidad de quienes firmamos, estamos cumpliendo lo pactado en el Acuerdo y hemos tomado conciencia de nuestros errores, no compartimos que las conductas que ya hemos reconocido y que afectaron la dignidad de los secuestrados sean ahora calificadas como esclavitud. Sería faltar a la verdad y quedar en deuda con la historia permitir que se imponga la narrativa de que las Farc fue una organización esclavista”.



Finalmente, en el comunicado, los miembros del ex grupo guerrillero afirmaron que mantienen la voluntad de reconocimiento, “pese a las adversidades y los incumplimientos del Estado en la implementación del Acuerdo”.

Lea también: Presidente Iván Duque rezó en el Muro de los Lamentos en Jerusalén en su visita a Israel



El concepto de la Procuraduría, aceptado por la JEP, señala casos en los que la guerrilla de las ex Farc habrían sometido a los secuestrados durante su cautiverio a esclavitud y trabajo forzado



El Ministerio Público documentó más de 70 casos en los que las víctimas de secuestro fueron obligadas a realizar trabajos forzados como transportar guerrilleros y realizar actividades agrícolas como formas de castigo ilegítimo, entre otros. Así mismo, que las víctimas fueron comercializadas entre la guerrilla y la delincuencia común, ejerciendo atributos de propiedad sobre las personas.