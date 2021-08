Planes de Google en la región, narrados por la caleña vicepresidenta para Hispanoamérica

Adriana Noreña es una de las líderes caleñas más destacadas en el exterior y es la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta de Google para Hispanoamérica. Estudió Administración de Empresas en la Icesi, impulsada por su pasión por las matemáticas y su gusto por “las cosas que dan habilidades para solucionar problemas”. Su charla es hipnótica, casi magnética, es una seductora de audiencias que logra que sus palabras se conviertan en imágenes, casi de inmediato.



En el marco de los diez años de Google en Colombia, explica cómo empezó con un negocio de productos para el cuerpo (jabones y cremas) y terminó convirtiéndose en uno de los cerebros de un gigante tecnológico.



¿Cómo una caleña se vincula a la Vicepresidencia para Hispanoamérica de una de las empresas líderes del planeta, Google?



En el año 2005, antes de entrar a Google, tenía un negocio en Brasil de productos para el cuerpo (jabones y cremas) que estaba cambiando de un modelo de ventas en tienda física a uno puerta a puerta, así que necesitaba contratar revendedoras... Fue entonces cuando alguien me habló de Google. En ese entonces yo pensaba que Google era solo un buscador, pero me explicaron que hacía más que eso. Creé un site, puse mi catálogo allí e hice una campaña con Google AdWords para atraer a las revendedoras de una manera online y más eficiente. Ellas llenaban un formulario y así las contactábamos. Me llamó muchísimo la atención que gastaba mucho menos y recibía más postulaciones. A raíz de eso, alguien me dijo que Google estaba entrando a Latinoamérica y que estaban contratando personas para una nueva oficina en Brasil. Mandé mi currículum para una posición de marketing, hice algunas entrevistas, pero ese proceso se enfrió y me dijeron “gracias, pero no”. Sin embargo, yo pensaba “quiero entrar a esta compañía”, así que busqué otro cargo y mandé mi hoja de vida. Esa otra posición era para montar el equipo de pre-pos y operaciones de venta de publicidad online a las pymes. Hice 14 entrevistas y finalmente entré.



¿Cuál ha sido su experiencia más gratificante al trabajar en Google?



Tener la oportunidad de generar ideas, ponerlas en práctica e impactar positivamente negocios y la vida de las personas. Por ejemplo, cuando yo entré a Google, tuve que montar todo lo que era el negocio para las pymes cuando la compañía todavía era pequeña, entonces tuve la experiencia de poder hablar con otras operaciones en el mundo para ver cómo lo hacían, me formé un punto de vista, lo monté y luego lo implementamos. Hoy, en un Google más maduro, con más de 140.000 empleados en el mundo, seguimos haciendo lo mismo.



¿Cuéntenos un buen recuerdo de trabajar en Google?



Muchas cosas. Una de ellas, haber estado con el Papa Francisco. Pusimos a disposición de él algunas herramientas de Google para conectarlo con estudiantes de todo el mundo. Yo fui la vocera de Google y, junto a otras personas de la compañía y una ONG argentina, estuvimos en el Vaticano y lo ayudamos a conectarse online con varios niños en otros países. Fue algo lindo que probablemente en otra empresa no sucedería tan fácil.

¿Qué es lo más duro de trabajar en la compañía en la que labora?

A mí, por ejemplo, mi jefe me da completa autonomía, y aunque eso es una virtud, puede convertirse en algo duro en el sentido en de que a veces me queda difícil ponerme límites y saber cuándo parar. En Google tienes muchas opciones. Antes era un buscador, pero hoy tenemos muchos frentes de negocios, así que es un universo muy grande que siempre te deja la sensación de “qué es lo que me estoy perdiendo de esas otras áreas que no conozco”, ya sea de Alphabet o de Google.



¿Cómo vislumbra el futuro de su compañía, seguirá siendo líder?



Nuestra misión es muy amplia y no estamos pensando en ganarle a la competencia. Queremos ser la opción número uno de los usuarios, porque somos relevantes para ellos, porque les ayudamos a resolver un problema y porque les facilitamos su día a día. Con eso en mente y con la misión de organizar la información del mundo y hacerla accesible, el rol de Google es muy lindo. Si mantenemos esta filosofía de poner a las personas siempre primero, creo que eso, a lo mejor, como resultado nos va a mantener como número uno; pero no porque nuestro objetivo sea la competencia, sino porque es resolver un problema de la mejor manera posible.



¿Cuáles son los retos de Google para Latinoamérica?



Podríamos decir que tenemos tres grandes retos los próximos años. Por un lado, continuar educando a los latinoamericanos en conocimientos digitales que les permitan enfrentar los retos de hoy y de mañana, ubicarse laboralmente según las demandas actuales del mercado y llevar a cabo con éxito sus proyectos de vida. En segundo lugar, seguir haciendo de la privacidad y la seguridad de la información de los usuarios una prioridad, especialmente cuando se trata de menores de edad. Y tercero, apoyar aún más a los medios de comunicación latinos para que triunfe el periodismo de calidad y logre ser sostenible en el tiempo.

"Según el último informe de Google Trends para Colombia, generado a propósito de los diez años de la compañía en el país, las preguntas más buscadas son ¿qué es heterosexual?, ¿qué es democracia? y ¿qué es panasexual?".

¿Háblenos un poco más de la ayuda de ustedes al periodismo?

Esta semana anunciamos la llegada de News Showcase en Colombia, el tercer país de Latinoamérica en recibir esta experiencia después de Brasil y Argentina. Es una iniciativa que retribuye económicamente a los medios de comunicación por la curaduría de sus artículos y, en algunas ocasiones, para que los lectores puedan acceder de manera gratuita a sus contenidos por suscripción. Esta nueva experiencia permitirá que los medios lleguen más a personas y que las audiencias accedan a contenido curado y de calidad a través de Google News y Discover.



¿Hoy cuál es el impacto y la presencia de Google Colombia?



En América Latina hispana hay tres grandes grupos de países. Primero México, y luego el grupo de Argentina y Colombia. Argentina ha sido siempre un centro de innovación para América Latina. No es un secreto que muchos de los unicornios de la región han nacido de este país, así como muchos centros de contenido y un ecosistema de agencias muy avanzado. El reto para Colombia consiste en cómo hacemos que un país mediano, comparado con México y Argentina, marque la partida para el resto de América Latina; cómo generamos fuerzas en el ecosistema de agencias para que sea más robusto. Colombia se está convirtiendo en un centro de innovación de modelos de negocios, cara a cara con México y Argentina. Nuestro impacto en el país se ve reflejado hoy en el trabajo de transformación digital que hemos realizado con las empresas; en los procesos de educación en herramientas digitales y tecnológicas que hemos adelantado con los emprendedores, los maestros, los medios de comunicación y los ciudadanos en general, y finalmente en nuestros adelantos en materia de seguridad y privacidad.



En estos diez años desde Colombia, Google ha logrado trabajar de la mano de compañías como Davivienda, Keralty y el Grupo Éxito (por mencionar solo algunas), ayudándoles en las distintas fases de su transformación digital, ya sea internamente, de cara a sus clientes, o en ambas. Es algo que nos llena de orgullo, pues sabemos del gran potencial de las empresas colombianas. Además, hemos capacitado a miles de personas en el uso de herramientas digitales útiles para ayudarles a impulsar sus carreras y proyectos de vida. Nada más en 2019, en Medellín, durante un evento que llamamos ‘Crece con Google’, capacitamos más de 9000. En los últimos tres años, hemos entrenado más de 1500 periodistas y comunicadores sociales en temas digitales necesarios para el ejercicio actual del periodismo. Y durante la pandemia abrimos la mayoría de nuestros cursos y talleres de manera gratuita para que todos pudieran acceder a ellos desde sus casas.

"En Google creemos que la diversidad es uno de los valores más importantes, pues nos permite innovar y tener múltiples puntos de vista".

¿Por qué Google es un buen negocio?

En primer lugar, es un negocio que se escala a través de la tecnología. El core de la publicidad está en la tecnología y ha sabido escalarse a través de la automatización, entonces es un negocio que es completamente rentable, en donde la distribución de los productos es básicamente online, los servicios también se prestan en línea, y hay muchos procesos automatizados que las máquinas hacen mejor que una persona, porque son repetitivos, por ejemplo, aquellos que se llevan a cabo con machine learning e inteligencia artificial. Y en segundo lugar, es un negocio que ofrece algo relevante para sus usuarios, sus partners y sus clientes; les resuelve problemas de una gran manera. Hoy nuestro core de negocio sigue siendo la publicidad online y este le da resultados a los clientes desde el punto de vista de retorno sobre la inversión. Google entiende el negocio de los clientes para ayudarles a solucionar problemas y siempre está buscando cómo ser más relevante para ellos.



Como caleña, ¿cuál ha sido su contribución a Google?



Yo diría que no solo como caleña. Google es una empresa que abraza, predica, practica y empuja la diversidad de género, de ideas, de backgrounds, entonces creo que yo le doy un aporte marcado por mi historia y por la manera en que he vivido mi vida. La manera en que nos anticipamos a los problemas las personas de países emergentes o de países con condiciones socioeconómicas menos resueltas, es mucho más anticipativa que la de personas en países como Estados Unidos. Eso nos hace resilientes y recursivos y con un “juego de cintura” o flexibilidad gerencial importante.

Perfil

A los 27 años Adriana Noreña decidió irse a vivir a Brasil, en donde empezó a trabajar como gerente de marketing y desarrollo de negocios para una empresa de comunicaciones llamada Avaya. Después de tres años a cargo de la planificación de Frito Lay en Avaya, su búsqueda de nuevos desafíos la llevaron hasta el MIT para estudiar un Máster en Gerencia de Tecnología. Estando allí tuvo su primera aproximación a Google, y se dio cuenta de que era mucho más que un buscador.



A partir de esto, decidió investigar un poco más y, motivada por la misma sed de conocimiento que la llevó a realizar el máster, envió su currículo a Sao Paulo, donde Google abría sus oficinas. Después de 14 entrevistas y tras 15 años trabajando para la compañía, Adriana ha ocupado cargos como la dirección de ventas para Brasil y para Latinoamérica, la dirección general de Google en Argentina y, desde el 2011, la vicepresidencia de Hispanoamérica.