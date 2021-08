Google cumple 10 años en Colombia: historias de los talentos nacionales de la compañía

En toda una década de Google en Colombia, el significado más buscado en la página web más popular del mundo y el motor de búsqueda más utilizado a nivel mundial, ha sido el de la sigla “tbt”. Y mientras hace 10 años los colombianos googleaban “qué es internet”, siendo esta la pregunta tipo “qué es…” más popular de 2011; la más buscada este 2021 es “qué es heterosexual”.



Son muchos los hitos y las experiencias que la compañía suma después de diez años de haber llegado a Colombia.



El primer espacio físico en Colombia se abrió en enero de 2011, en el World Trade Center de Bogotá, con siete personas a bordo; aunque desde antes, dos personas ya trabajaban desde sus casas para conocer el mercado.



Después de seis meses, el equipo se mudó a una segunda sede y contó con alrededor de 30 empleados. Luego, en 2013, la compañía pasó a las oficinas actuales y hoy, con más de 80 miembros -40 en el equipo de Google Cloud y la otra mitad dedicada al negocio de publicidad digital—, espera ampliar sus oficinas en 2022.



El principal propósito de Google ha sido acompañar al país en sus procesos de transformación digital y han sido varios los talentos colombianos que se han sumado a esa misión, a través de su trabajo en la compañía y se han destacado: Sergio Civetta, Ana María Chamorro, Camila García y Ana Lucía Lenis. Esta última es caleña.

Sergio Civetta, 16 años de labores

Es el colombiano que más tiempo lleva en la compañía; cumplió 16 años de labores en junio. Este bogotano es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y cuenta con un MBA del MIT (Massachusetts Institute of Technology). Empezó en Google en Mountain View, California como el primer Gerente de Marketing para Latinoamérica y apoyó el despegue de las oficinas en México, Argentina y Brasil. Fue Jefe Global de Marketing para Google Search, haciendo que el buscador evolucionara en la era móvil. Actualmente es el Jefe de Estrategia y Operaciones para Auditoría Interna. “Cuando entré a Google en el 2005 buscar en línea implicaba tener computador y conectarse a Internet.



Con el crecimiento explosivo del acceso a Internet desde celulares, todo cambió. Trabajar con el equipo que desarrolla el buscador y ayudar a que Google funcionara fluido desde los móviles fue mucho trabajo pero gratificante. Hoy en día miles de millones de personas en el mundo usan Google e Internet en sus móviles. El acceso a la información los empodera y mejora su calidad de vida”. Sergio hace unos años fue anfitrión de ejecutivos colombianos en Google: ”Los llevé a uno de los restaurantes y quedaron impresionados de que la comida era deliciosa y gratis. Les expliqué que todos comíamos en los mismos sitios. No me creían, de repente pasaron Larry y Sergey (fundadores de Google) con sus bandejas, saludaron y se sentaron al lado a almorzar”. Para él, “beneficios como ese o transporte y servicios de salud en la oficina, ahora con el teletrabajo es algo que uno extraña y valora más que nunca”.

Ana María Chamorro: "Tener a diario curiosidad"

Ana María Chamorro es internacionalista e inició sus estudios de pregrado en la Universidad del Rosario en el año 2007 y los terminó con honores en Seton Hall University. Obtuvo una certificación de Negocios en Columbia University en Nueva York y hizo un MBA en la universidad de Virginia Darden School of Business. Lleva tres años en Google y es Global Policy Specialist. “Una vez viajé a la oficina de Tokio a hacer unas presentaciones y terminé hablando de mi país y su cultura. Meses después recibí una caja llena de café, dulces, y fotos del viaje que hicieron varias personas de dicho equipo al país”.



Para ella cada espacio de Google promueve la comunidad y la creatividad, el reto es “tener a diario curiosidad, disposición de aprendizaje, estás rodeado de personas llenas de conocimiento. Es probable padecer el ‘imposter syndrome’, que te cuestiones cómo llegaste a donde estás, dado el ambiente y las personas exitosas que te rodean, pero gracias a ellas te adaptas”.

Google anuncia que algunos medios colombianos harán parte de News Showcase, programa de licenciamiento de contenidos con el que reciben una tarifa por sus publicaciones premium.

Camila García: "Las dudas son parte del proceso"

Lleva 2 años y 9 meses en Google, donde es desarrolladora de software. Empezó como practicante y pronto se integró junto al equipo de Ads de Google en Waterloo, Canadá. Esta bogotana es ingeniera de sistemas y computación de la Universidad de los Andes. “En la universidad asistí a una charla de Google. Los ingenieros que la dieron me hicieron recomendaciones sobre el proceso de aplicación. Uno me refirió para una práctica, y hice el proceso de conversión para tiempo completo”, cuenta Camila, quien se conecta con estudiantes de todas partes de Colombia, para ayudarlos a aplicar.



Y si bien, trabajando allí disfruta de gimnasios, espacios para comer, cuartos para meditar, salitas de descanso, lo mejor para ella es que ”toda la gente con la que trabajas es brillante y aunque uno dude de sus propias habilidades (síndrome del impostor: ver solo lo bueno en los demás), las dudas son parte del proceso y siempre hay espacio para seguir aprendiendo”.

Ana Lucía Lenis: "Urge una reactivación"

Directora de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google para Hispanoamérica. 9 años y medio en la compañía. Abogada, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana de Bogotá, con Máster en Regulación de Servicios Públicos de Red de la Universidad de Barcelona. En 2012 se unió a Google.



“Utilicé la página Google Careers donde están todas las posiciones que tiene abiertas Google en el mundo y envías tu hoja de vida. El proceso de selección tardó varios meses, fue un aprendizaje”. Se encarga de desarrollar alianzas con ONGs, organizaciones internacionales, academias y otros aliados, para apoyar la formación de jóvenes en habilidades digitales que les han permitido hallar un trabajo, crear empresas digitales y generar empleos.



El reto, tras la pandemia que dejó altas tasas de desempleo, en especial para las mujeres: “Es generar espacios de formación de talento en habilidades digitales, apoyando el crecimiento de las Pymes”.

Inquietudes más buscadas

En lo corrido del 2021 las inquietudes que primaron en Google fueron la siguientes:



¿Qué es heterosexual? ¿Qué es democracia? ¿Qué es pansexual? ¿Qué es ética? ¿Qué es resiliencia? ¿Qué es emprendimiento? ¿Qué es moral? ¿Qué es empatía? ¿Qué es software? ¿Qué es economía?



Por otro lado, las recetas y guías gastronómicas dominaron las tendencias de búsqueda de esta década en el país, siendo el arroz, las lentejas y los pancakes las preparaciones más consultadas.



En esta década de avances tecnológicos y redes sociales las preguntas tipo “qué significa...” más buscadas fueron: ¿Qué significa tbt, lol, xd, cop, uwu, crush, www, wtf, sena, entre otras.



En cuanto a las palabras nuevas y expresiones que más crecieron en número de búsquedas este año: narcolepsia, poliamor, abulia, demisexual, entre otras.