MinSalud dice que el tapabocas podría volver a ser obligatorio si aumentan los casos covid

Las autoridades de salud están en alerta ante el aumento en las cifras de contagios de covid-19 que se está registrando a nivel nacional y que, según se ha indicado, llevaría a que en todo el territorio nacional se presente un quinto pico de la pandemia.



Es por eso que, desde el Ministerio de Salud indicaron que de seguirse presentando un aumento de contagios, el uso del tapabocas podría volver a ser obligatorio en el territorio colombiano. Según indicó Germán Escobar, viceministro de Salud, en las últimas tres semanas también se ha reportado un crecimiento en las muertes por este virus.



Lea además: Cali está en el quinto pico de casos de covid-19, confirmó la Secretaría de Salud

"Hay un aumento de contagios y de personas fallecidas en las últimas tres semanas. Sin embargo, la ocupación de UCI sigue estable y no es igual al pico anterior que fue el más complejo de todos. La vacunación sigue avanzando y hace la recomendación de volver al uso del tapabocas", detalló Escobar en diálogo con Blu Radio.



Al respecto, el Viceministro explicó que aunque, por ahora, la situación no se asemeja a lo que fue el cuarto pico de contagios, la recomendación sí es usar el tapabocas en espacios cerrados o en aquellos lugares donde haya presencia de personas que padezcan enfermedades de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras.



"El uso del tapabocas no es obligatorio como hace unos meses. Si bien hay un aumento de casos, las cifras no igualan a los picos anteriores, los cuales veíamos las UCI con ocupación total de covid. Por el momento no tenemos necesidad de retroceder. Si la situación empeora podríamos volver al uso obligatorio del tapabocas", mencionó Escobar.

Lea también: Ministerio de Salud sugiere usar tapabocas en espacios cerrados por quinto pico de contagios



Con relación a cómo va la vacunación anticovid en el país, Escobar detalló que, hasta la fecha, el 83% de la población cuenta con una dosis y el 79% tiene esquema completo.



"Fueron cinco semanas con un ritmo de contagios muy bajo, lo cual generó que muchas personas se relajaran a la hora de continuar su vacunación, por eso, invitamos a continuar y completar el esquema", precisó el viceministro Escobar.



Cabe recordar que, en el caso de Cali, la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, confirmó que la ciudad ingresó en el quinto pico por casos de covid-19. "El canal endémico y el seguimiento que tenemos desde vigilancia epidemiológica, ya pasamos la zona de seguridad y podríamos decir que estamos en un quinto pico. El pasado viernes tuvimos un reporte de 2.894 casos con un 25% de positividad de 100 muestras tomadas", puntualizó la funcionaria.