"Mientras haya incertidumbre, la inversión se va a ir": Duque sobre alza del precio del dólar

El presidente Iván Duque Márquez se refirió al alza que el dólar ha tenido en los últimos días en Colombia y que este lunes abrió con un valor de $4.491,35.



El mandatario aseguró que el Gobierno entrante no puede seguir causando incertidumbres.



“Yo creo que es muy importante que haya señales que le quiten la incertidumbre al país, cuando hay mensajes que generan incertidumbre frente a la inversión de largo plazo, frente a lo que se puede avecinar en los regímenes que tienen que ver con la inversión en el campo y demás, esas cosas empiezan a generar esta situación”, expresó Duque en declaraciones.



El Mandatario aseguró, además, que el Gobierno entrante debe enviar mensajes certeros y reiteró que Colombia no es el único país que está atravesando ese tipo de fenómenos.



“No es el único país en donde está sucediendo, Chile en este momento también está enfrentando una situación bastante similar, yo creo que es muy importante que sobre esto haya certezas”, explicó Duque.



Duque, además, recalcó que “mientras haya camino de incertidumbre, la inversión se va a ir, y van a tratar de liquidar, de sacar recursos, utilidades, etc. Hoy lo más importante es que haya mensajes de certidumbre de cara al futuro. No puedo hablar por el Gobierno entrante, puedo hablarle por el Gobierno nuestro”.



Finalmente, Duque afirmó que su Gobierno le ha garantizado seguridad a los mercados y a la inversión.



Durante el evento en la entrega del Premio Nacional de Alta Gerencia 2022, el mandatario destacó la labor de los funcionarios públicos.

“Este premio es una oportunidad para que a esos servidores que todos los días están entregando sus horas, sus días, sus espacios familiares, sus espacios de tristeza, de congoja, de alegría, de reflexión, los están entregando todos, para que en el cumplimiento del deber podamos aplaudirlos”, expresó Duque.



Además, aseguró que la administración pública no podía ser ideologizada: “La administración pública se ideologiza se empieza a carcomer la capacidad real de entender que los problemas no son de izquierda ni de derecha, y las soluciones no son ni de izquierda ni de derecha, tienen que tener el propósito del bienestar”.



Y frente a sus labores afirmó: “Yo soy un batallador y un guerrero, a la adversidad y a la dificultad siempre la elogio, cuando hay dificultades hay que enfrentarlas, interpretarlas y vencerlas. Ese es el camino de la fe”.