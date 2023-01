Icbf instauró 18 denuncias penales contra responsables de lesiones de niños con pólvora

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, informó que ha instaurado 18 denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación contra personas adultas presuntamente responsables por hechos relacionados con los casos de niños, niñas y adolescentes lesionados por pólvora.



De acuerdo con Marta Tovar, directora de Protección del Icbf, en cada uno de los 325 casos de menores afectados por la mala manipulación de pólvora, la entidad le asignó una autoridad administrativa, Defensor de Familia o Comisario de Familia, quienes son los encargados de definir si se abre o no el proceso de restablecimiento de derechos “porque hay una clara vulneración de los derechos de estos niños”, dijo la funcionaria.



Por ello, aseguró que se iniciaron 40 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos, 25 de ellos incluyen amonestaciones de asistencia obligatoria a curso pedagógico. De igual forma, se iniciaron 72 procesos de asistencia y asesoría a las familias de los lesionados que no ameritaron restablecimiento de derechos.



Las 18 denuncias instauradas por el Icbf se han realizado en Caldas (4), Norte de Santander (4), Bogotá (3), Córdoba (3), Tolima (2), Quindío (1) y Risaralda (1). El 92% de los tipos de lesiones se dan por quemaduras, el 65% por laceraciones, el 22% por contusión, el 7 % por amputación y daño ocular y el 1% por daño auditivo.



Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, INS, las regiones del país que presentan las cifras más altas son Antioquia con 35 casos, Nariño (33), Bogotá (25), Valle del Cauca (23), Cauca (22) y Norte de Santander (20), mientras que en departamentos como Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, San Andrés, Vaupés y Vichada no se registran menores de edad lesionados por pólvora.



El Gobierno Nacional reiteró el llamado a padres, madres y ciudadanía a cuidar y proteger a los niños, niñas y adolescentes, evitando que manipulen pólvora.