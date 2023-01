Arriendos, gasolina y ropa: estas son las alzas que golpearán el bolsillo de los colombianos

Si bien, 85 productos, tarifas y actividades económicas se desligaron del salario mínimo, hay otros servicios que sí aumentarán y los colombianos lo sentirán en sus bolsillos.



Tarifas en arriendos, gasolina, ropa y calzado importados, peajes y transporte público, entre otros, registrarán un alza que será fijada de acuerdo con el aumento de la inflación, que para el mes de noviembre de 2022 estuvo en 12,53 %, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane.



Camilo Herrera, presidente de Raddar Consultores, dijo que el 2023 es un año que le va a pegar muy duro a las finanzas de los colombianos.



“Los primeros 6 meses del año se van a presentar unos picos inflacionarios, donde se prevé que para marzo o abril se registre una inflación del 20% y ahí comenzaría a ceder”, dijo el presidente de Raddar.



Las alzas más sentidas

La gasolina aumentó desde el 1 de enero $400 por cada galón de combustible corriente y en $65 el galón de acpm.



Los tiquetes aéreos, por su parte, también subirán y tendrán un aumento considerable para este 2023, pues las aerolíneas volverán a cobrar el 19 % del IVA, impuesto que se había reducido al 5% por la emergencia sanitaria del Covid-19.



Sin embargo, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, la semana pasada dijo que se encuentra en diálogos con los representantes del sector, para buscar que el incremento no exceda el IVA.



Asimismo, a partir del 16 de enero, las tarifas en los peajes aumentarán en los 30 puntos administrados por el Instituto Nacional de Vías, Invías, y el incremento, según está previsto, lo dará a conocer mañana el Dane.



En cuanto a los peajes de las concesiones de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que normalmente suben desde el 1 de enero, aún esperan indicaciones del Gobierno Nacional. En este sentido, el Ministro de Transporte señaló que “no hay una decisión de que se aumentarán todos los peajes en un porcentaje determinado y no va a depender de la categoría, de la ubicación y del estado de ese peaje”.



Explicó que en el primer estudio que presentó la ANI se habla de un porcentaje no mayor al 15 % del total de los peajes de las vías 4G y 5G.



No obstante, aseguró que “las tarifas y el porcentaje del aumento es el que está por determinar sobre la base de la línea que dará el Ministerio de Hacienda”.

Arriendos y prendas importadas

Por primera vez en la historia, el canon de arrendamiento tendrá un alza superior al 12% teniendo en cuenta la inflación. Por ello, diferentes autoridades y entidades han hecho un llamado para que arrendador y arrendatario lleguen a acuerdos que no impacten la economía.



“Queremos que efectivamente se lleven a cabo acuerdos porque sabemos de la problemática social en la que se puede convertir unos incrementos exorbitantes o que de pronto los cánones vayan a sobrepasar los valores reales de un arrendamiento”, dijo a Blu Radio la presidente de Fedelonjas, Karina Reyes, quien propuso que haya una negociación entre arrendatario y arrendador para que el incremento sea más bajo a la inflación.



Por su parte, César Giraldo, director ejecutivo de Keller Williams Red, dijo que el incremento de los arriendos con el IPC van para los contratos de vivienda familiar, pues para aquellos de actividad comercial tendrán una variación adicional de 1% a 5% sobre el IPC, teniendo en cuenta la zona donde estén ubicados.



“Toda regla tiene su excepción y pueden presentarse casos en los que los propietarios decidan no hacer un incremento tan alto, por considerar que esto los podría perjudicar”, señaló Giraldo.



Aranceles para prendas importadas



El pasado 28 de diciembre el Gobierno Nacional dio a conocer el decreto mediante el cual se aumentan los aranceles del sector de confecciones y textiles a 40%. Con esto, ropa importada como trajes, pantalones y faldas sufrirán incrementos de precios. Hasta este momento, el arancel que regía para el sector dependía del valor de las importaciones.



El lunes 2 de enero el Gobierno decretó la prórroga del arancel de 35% a la importación de calzado, el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.



Expertos recomiendan a los colombianos implementar estrategias de control del gasto para sus finanzas.