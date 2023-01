Conozca los pormenores de la decisión del Gobierno de desligar 85 cobros del alza del salario mínimo

En un intento por evitar que las medidas económicas del gobierno del presidente Gustavo Petro afecten gravemente el bolsillo de las clases baja y media en Colombia, se han desligado para el 2023 varios cobros del incremento que venían teniendo año tras año con base en el incremento del salario mínimo.



Según el comunicado oficial, y con el fin de controlar la inflación para el año que inicia, son 85 los elementos económicos que estarán atados en adelante a la llamada Unidad de Valor Tributario, UVT.



Explica el documento que la decisión se logra tras un acuerdo del Consejo de Ministros y de la Mesa de Concertación Salarial.



Para tal fin, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público avanzó en la expedición de tres decretos reglamentarios, mediante los cuales se lograron desindexar cobros, tarifas, multas, sanciones, tasas y estampillas, entre otros. En adelante, estos elementos quedarían atados únicamente al crecimiento de la inflación.



“En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), impulsaremos una nueva modificación que nos permita desindexar otros valores, que cuentan actualmente con alguna restricción legal, anunció el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.



Lea también: Gobierno evaluará cada dos meses cese al fuego pactado con grupos armados



Agregó el titular de Hacienda que: “La mejor referencia es algo que en la terminología del Banco de la República se llama la inflación básica, que es sin alimentos y sin precios regulados. Como desafortunadamente ese indicador no existe, en el Plan de Desarrollo lo vamos a crear, para que a partir de este año 2023 los ajustes se hagan con la inflación básica y no la inflación total”.



“Lo que estamos es procediendo a ajustar estos productos y servicios con la inflación. Es decir, aumentarlos con el 12% y no con el 16% que incrementó el salario mínimo; entre otras cosas para que el costo de vida para los colombianos también aumente menos”, reiteró el ministro Ocampo.

24,4 por ciento aumentaron los alimentos y bebidas no alcohólicas. otros estuvieron por encima de la media.

Algunas modificaciones



Mediante el paquete de decretos expedidos con este propósito, el Gobierno Nacional impulsa la disminución en el incremento de algunas tarifas, como: la tarifa aplicada para quienes quieran participar en méritos de concurso a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil o en el costo correspondiente así como la habilitación de empresas de transporte.



Igualmente, se reflejará la reducción en los costos de los valores de matrícula y derechos pecuniarios para estudiantes del programa de formación complementaria de Escuelas Normales Superiores oficiales y se sentirá en la ya anunciada reducción en el costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y en su manual tarifario.



Entre los decretos que permiten las reformas del Gobierno está el 2642 del 30 de diciembre del 2022, “Por cual se modifican los Decretos 1069 de 2015 Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, 1078 de 2015 Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 1080 de 2015 Único Reglamentario del Sector Cultura.



Igualmente se modificó el Decreto 2555 de 2010 y los Decretos 1072 de 2015 Único Reglamentario del Sector Trabajo, 1074 de 2015 Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación y 1079 de 2015 Único Reglamentario del Transporte.



Entre la disminución en el valor de las sanciones están: la multa por consumo de estupefacientes y porte de armas, la tarifa administrativa y de adjudicación que tienen los comisionados, las sanciones por modificación de las características esenciales técnicas a las estaciones de telecomunicaciones sin autorización previa y los límites mínimos para inversionistas de fondos de inversión colectiva que realicen operaciones de naturaleza apalancada, entre otros.



Puede interesarle: Presidente avanza con su agenda de reuniones con varios políticos internacionales en Brasil



Se conoció, además, que el Gobierno Nacional espera que esta semana salga otro decreto que regulará otros 120 servicios, que pueden modificarse por actos administrativos como decretos y resoluciones, y los 34 restantes que deben ir al Plan Nacional de Desarrollo (PND).



12,5 por ciento fue el costo de la inflación en Colombia durante el año 2022, la más alta en muchos años.



Desde el mes de noviembre pasado, el presidente Gustavo Petro había sido reiterativo en que hay errores en los ajustes y mediciones “frente al comportamiento, por ejemplo, de los precios de los servicios públicos” y advirtió que no deberían subir por la inflación porque es un “error legal”.



“Las fórmulas de precios de servicios públicos, así como las de otros bienes, está ligada al índice de inflación. Se trata de un error legal, los precios deben estar ligados es a los costos de producción”, dijo.

De acuerdo con la Dian, los bienes y servicios van a estar atados por la UVT. Es decir, Unidad de Valor Unitario que para este 2023 es de 11,6% en $42.412 pesos.