Usar tarjetas de crédito en este inicio de año será 66,5% más costoso que en enero de 2022

Durante 2022 la tasa de usura no dio tregua. Mes a mes presentó comportamientos alcistas, llegando a sus máximos históricos desde 2007 y la proyectada para 2023 no fue la excepción, pues la Superfinanciera anunció que en enero será de 43,26% para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.



Esto, comparado con enero del año pasado, representó un incremento en la tasa de usura de 17,28 puntos porcentuales, pasando de 25,98% en enero pasado a 43,26% en enero de 2023, lo que significa que usar tarjetas de crédito a inicios de 2023 será 66,5% más costoso que en enero de 2022.



Así mismo, la entidad certificó el Interés Bancario Corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 28,84%. Se trata de un incremento de 120 puntos básicos (1,20%) que estará vigente entre el 01 y el 31 de enero de 2023.



Esto comprueba las predicciones de los expertos para 2023.



“Estamos esperando un movimiento adicional en el mes de enero, de tal manera que podríamos esperar, incluso, que la presión persista los próximos meses a inicios de 2023. De ahí en adelante esperaríamos estabilidad, y más adelante recorte de tasas, por lo que podría bajar paulatinamente, pues ahora está por encima de 40%”, afirma David Cubides, director de investigaciones económicas de Alianza Valores.



A su vez, proyectan un equilibrio en las tasas para el segundo semestre del año que viene.



“Considero que a partir del segundo semestre del próximo año la tasa de usura comenzará a bajar, con las expectativas de la política monetaria presentadas en la minuta del Banco de la República”, completa Alexander Ríos, experto financiero y fundador de Inverxia.



Teniendo en cuenta el panorama previsto para 2023, los expertos mantienen las recomendaciones de reducir el endeudamiento y tener cautela en las compras. “Control del endeudamiento, especialmente con el uso de las tarjetas de crédito, al ser un producto con las tasas de interés más altas”, afirma Wilson Triana, experto y consultor en banca y seguros.



"Se debe gastar solo el efectivo disponible, no es una buena idea endeudarse en tarjetas de crédito o créditos de consumo a periodos largos. Asimismo, se debe actuar con prudencia en los gastos de vacaciones", afirma Diego Palencia vicepresidente de investigación de Solidus Capital.



Por ahora, resta ver cuál será el comportamiento de la tasa para los siguientes meses de 2023, en los que se espera un equilibrio mayor.