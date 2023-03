Exjefes paramilitares piden al presidente Petro un debate público sobre la ley de Justicia y Paz

12 exjefes paramilitares de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, firmaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro en la que manifestaron su interés de participar en el proyecto de Paz Total con la apertura de un debate público sobre el balance de la ley de Justicia y Paz, a 20 años de la firma del Acuerdo de Ralito.



En la misiva, los exdirigentes de dicha organización solicitaron un debate público sobre los resultados de la ley 975 de Justicia y Paz, promulgada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a raíz de la cual se logró la desmovilización de 3.671 combatientes y la entrega de 18.000 armas entre 2003 y 2006.



“Hoy ya se puede hacer un balance cierto y objetivo, que atienda al llamado que usted nos hace. Los resultados tangibles y las estadísticas en materia, no solo de reparación, sino de toda la implementación del componente jurídico integrado al proceso de paz con las extintas Autodefensas, debe ser objeto del debate que a buen ahora propone”, se lee.



En la carta firmada por los excomandantes Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, Edwar Cobos alias ‘Diego Vecino’, Ramón María Isaza alias ‘Caruso’, Fredy Rendón alias ‘El Alemán’, Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julian Bolívar’, Manuel de Jesús Piraban alias ‘Pirata’, Juan Francisco Prada alias ‘Juancho Prada’, Luis Eduardo Cifuentes Galindo alias ‘El Águila’, Arbunio Triana Maecha alias ‘Botalón’, José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’ y Hernan Giraldo alias el ‘Patrón’, se habla también de la preocupación por los incumplimientos de los acuerdos por parte del Estado, razón por la cual han resurgido otras organizaciones criminales y se ha dificultado el proceso de reparación a las víctimas.



“No es difícil concluir que, en gran medida, el rearme de una parte de las desmovilizadas Auc y la aparición de nuevas organizaciones armadas en los territorios, que en su momento estuvieron bajo nuestro control, ha sido el resultado de los incumplimientos sistemáticos del Estado en lo acordado en Santa Fé de Ralito tanto con nosotros como con las comunidades de los territorios que dejamos bajo control del Estado”, afirman.



Asimismo, manifestaron su interés en abrir un espacio de debate público para dar a conocer el exterminio al que han sido sometidos los desmovilizados de estas organizaciones.



"Consideramos importante darle a conocer al país e integrar al debate público el exterminio al que han sometido a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, cifras oficiales hablan hoy de 4.902 desmovilizados de las Autodefensas asesinados”, dice.



Finalmente, reafirmaron su interés de incorporarse al proyecto de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro.



“Finalmente, señor presidente, hemos expresado de manera pública nuestro irrestricto apoyo a su proyecto de paz, y estamos de acuerdo en que la paz debe construirse sobre la base de la verdad. Esto debe aplicar para todas las partes, incluidos los gobiernos nacionales que, en su momento, no generaron las condiciones para lograrla. Entendemos el desafío de lograr una paz total, que, si es total, debería ser con todos, de lo contrario quedará reducida a una entelequia”, concluyen.



En respuesta a la carta enviada por los exjefes paramilitares, el presidente Gustavo Petro aseguró que la Ley de Justicia y Paz fue un "acuerdo de impunidad" para los narcotraficantes.



“Justicia y paz fue una ley de impunidad para los narcotraficantes, allí no había un fiscal que criticar, allí los congresistas pupitrearon la ley, no bastó que algunos disidentes liberales o los de izquierda hablaran en contra; por ahí no era el camino”, señaló el primer mandatario, en un evento de reparación a las víctimas del paramilitarismo en Barrancabermeja.