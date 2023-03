Salvatore Mancuso pidió a Petro que se realice una audiencia pública para hablar de paz total

A través de una carta que fue divulgada este jueves, el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, le solicitó al presidente Gustavo Petro se realice una audiencia pública para debatir lo relacionado con la paz total que plantea el Gobierno Nacional.



En el documento, en el que Mancuso solicita a los 16 representantes a la Cámara escogidos para liderar la agenda de paz y de víctimas, el exjefe de las AUC planteó que su idea es que la audiencia se realice ante el Congreso de la República y que con esta se busca formular reflexiones, sugerencias y perspectivas con relación a la paz total.



Al respecto, Mancuso comentó que es ideal que en dicha audiencia pública participen aquellas personas que participan en negociaciones de paz con el Estado, sobre todo aquellas que han estado involucradas en diálogos de paz llevados a cabo en anteriores gobiernos.



​"Solicito muy respetuosamente convoquen a una audiencia pública en el Congreso para que quienes participamos en negociaciones con el Estado con ocasión del conflicto armado y político colombiano, con el fin de formular nuestras reflexiones, sugerencias y perspectivas, para que conozcan de los aciertos y fracasos en los procesos de paz que han llevado a la prolongación y persistencia de la violencia", dice el documento.



Mancuso, además, fue enfático en que es urgente que se realice la audiencia pública que él solicita, según dijo, para que se puedan aclarar las condiciones requeridas para que las personas que buscan desmovilizarse lo puedan hacer con garantías de reincorporación integral y efectiva a la sociedad.



"Que elimine los factores de persistencia que avocan a la reincidencia y el rearme y que salvaguarde la soberanía nacional. Esto significa hablar de la extradición con el mismo entusiasmo con el que hablaron cuando no querían que extraditaran a Jesús Santrich", comentó Mancuso.



​El Exjefe paramilitar también se despachó contra Danilo Rueda, alto comisionado de Paz, de quien dijo no debería definir la paz total sobre la base de la implementación del acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc. Además, aseguró que Rueda, supuestamente, "solo escucha a los asesores de las Farc, desconociendo que los rearmados de las autodefensas, hoy generan más del doble de la violencia que las disidencias de las Farc y el ELN juntos".



"Craso error que denota una actitud ideologizada, un deseo de resolverle la situación a Ivan Márquez y del ELN – haciéndole recuperar el carácter político que se le diluyó cuando entró de lleno en el negocio del narcotráfico – pero desconociendo que en este siglo se firmaron dos grandes acuerdos que han configurado el escenario de paz y conflicto en Colombia; el de Ralito con las AUC y el de La Habana con las Farc", dijo.