"Colombia quiere la paz": jefe negociador del ELN sobre diálogos con el Gobierno Petro

"Cuando uno es insurgencia, uno desconoce al otro en sus leyes”, dijo el jefe negociador del ELN, ‘Pablo Beltrán’, al cierre del segundo ciclo de los diálogos de paz con el Gobierno, en el que se firmó el Pacto de México.

El líder guerrillero reconoce así que esa organización duda de que Colombia sea un estado social de derecho y no se compromete a frenar la práctica del secuestro.



¿Cree que el acuerdo logrado la semana pasada en México permitirá que los colombianos confíen en el ELN?

​

Colombia no quiere confiar en el ELN, Colombia quiere es la paz, y esta agenda es la más fuerte y potente que hemos tenido y abre todas las posibilidades para que firmemos un acuerdo, porque no solo busca lograr objetivos específicos para el Gobierno o el ELN, sino convocar al conjunto de la sociedad para lograr una visión común de paz y trabajar con ella, incluso más allá de cuando el Gobierno de Gustavo Petro expire.



¿Qué diferencia hay entre este acuerdo y los intentos fallidos en Cuba y Ecuador?

​

Si se examina por qué no prosperaron los acuerdos con (Andrés) Pastrana, fue porque había un general Carreño que le hizo ataques a la delegación de diálogos y a los garantes internacionales, pero nadie dice eso. ¿Alguien preguntó qué hizo Pastrana allí? Y con (Álvaro) Uribe, nos fuimos a La Habana en 2017 y, cuando estabámos muy avanzados, él pateó la mesa y dijo: ‘se cierra’.



Los guerrilleros dicen que tienen miedo de que, si hay un acuerdo de paz, se olviden de ellos, como, se dice, pasó con las Farc...

En nosotros hay más bien extracción de enseñanzas. ¿Cómo se le ocurre a este régimen, que firma un Acuerdo de Paz con la guerrilla y después los va matando como patos?, ¿qué mensaje nos deja eso? Obvio, no se le puede echar la culpa al Gobierno, pero ¿por qué hacen eso?, ¿qué hemos estudiado nosotros?: todos los combatientes que dejaron de ser guerrilla y se pusieron a tener un liderazgo en sus comunidades, los mataron. En la violencia de los últimos años, después de 2016, no mueren soldados y guerrilleros, mueren líderes sociales. ¿Qué conflicto es el que vivimos?, ¿cómo lo remediamos?



En su discurso de cierre del segundo ciclo usted dijo que se guardan las operaciones ofensivas, pero no las defensivas, ¿a qué se refería?

​

Es un hecho, porque en todo cese al fuego se cesan las operaciones ofensivas, pero puede haber algún incidente o un ataque. Entonces, si uno desmonta las operaciones defensivas, pues queda vulnerable, eso se entiende.



¿Sigue pensando que los ceses bilaterales son aprovechados por la inteligencia militar para fortalecerse contra ustedes?

​

Eso lo tendremos que hablar, porque una de las cosas más perversas que hay es que Fuerzas Militares se quiten el uniforme, dejen el Galil a un lado, se ponen otro brazalete, cogen un fusil y van y hacen un ataque. Eso es perfidia, y está ordenado en los manuales.



¿Es cierto que ustedes no reconocen a Colombia como un Estado Social de Derecho?



Cuando uno es insurgencia, uno desconoce al otro en sus leyes. Incluso, a veces en la mesa de diálogo, a la delegación del Gobierno como que se le olvida y dice: ‘oiga, vamos a cumplir esta ley’, pero nos toca decirles: ‘No, señor, esa es la ley de ustedes, no nos rige’, pero es una posición frente a toda la legislación colombiana.



O sea que es cierto que no lo reconocen...



Ahí quedó planteado, porque en el punto 2 de la agenda se llama a examinar el estado de la democracia. Entonces, usted se imagina el resultado que eso va a tener: por ejemplo, ¿qué nivel de legitimidad tiene la democracia representativa?: muy poca, porque usted nombra otro y ese va allá y termina trabajando por los intereses de dos o tres. Esa es la ruina de la democracia representativa. ¿Quién cree en que mucha gente en el Congreso los representa o representa a los que eligió? No, eso hay que corregirlo.



Pero si Colombia es un país ilegítimo, ¿para qué negociar?



Le voy a dar un ejemplo: cuando recibimos una delegación del Ministerio de Justicia, estuvimos hablando de los alivios humanitarios para la población privada de la libertad. Uno de ellos dijo: ‘tenemos que reconocer que el conjunto de la legislación colombiana es contraria a la paz’. Obvio, a nosotros no nos cubre, pero hay que mirar las leyes, son como 60.000. Llevan más de tres décadas volviendo todas esas leyes un instrumento de contrainsurgencia. ¿Qué justicia es esa?, si hay entrampamientos, cargos falsos, testigos clonados. A mucha gente que atacan por ser del ELN le hacen guerra jurídica con esos instrumentos. Entonces, fíjense va mirando cuáles son las razones por las que nosotros rechazamos esa justicia y esas leyes.



¿Les preocupa que ese entrampamiento se dé en este proceso?

​

Pues ya ha pasado. A nosotros, siendo negociadores de paz, (Iván) Duque nos negó esa condición y pidió que nos detuvieran. Lo que pasa es que quedó solo, porque los demás países le dijeron que había que respetar las negociaciones de paz. De esos entrampamientos, nos han hecho y yo creo que nos van a seguir haciendo.



¿Cuántos secuestrados tiene hoy el ELN en su poder?

​

Muy pocos, y no tengo el dato porque, en genera, les una modalidad que no tiene mucho desarrollo en nosotros.



¿Y van a mantener esa estrategia mientras no se llegue a un cese bilateral al fuego?



Pues es que si entra una persona a hacer espionaje a una zona y pone en peligro toda esa zona, hay que detenerla, y si se le detiene, se le interroga y después se devuelve, porque la orden permanente es respetar la vida, tratarlos bien y entregarlos a una comisión humanitaria.



En el acuerdo de esta semana se habla de las armas, pero no se plantea la dejación. ¿Qué debe pasar para que el ELN lo considere?



Si lo lee bien, ahí dice que en Colombia hay un armamentismo y un belicismo. El ELN tiene 5000 fusiles, la Fuerza Armada tiene 500.000, los colombianos, la mayoría de manera ilegal, tienen cinco millones. ¿Cómo resuelve eso? Si usted es Gobierno, tiene que mirar el conjunto del problema. El año pasado hubo 21.000 homicidios en Colombia. De ellos, solamente el uno por ciento fue por el enfrentamiento guerrilla-Estado ¿Cómo analiza y resuelve los otros 20 mil homicidios, si es Gobierno?



Los gobiernos de Ecuador y Venezuela denunciaron que hay una invasión del ELN en sus zonas fronterizas, ¿eso es cierto?



No, esos son cosas que nosotros llamamos crear pánico, sacar un poco de noticias para justificar medidas. Nosotros no somos conscientes de eso, lo que hay que analizar es él que produjo esa noticia, qué fin está buscando.



Paz Total, sometimiento a la Justicia, sujeción, ¿cuál le gusta?

​

Nosotros estamos en un proceso de solución política del conflicto. Que quiere decir vamos a acordar transformaciones, vamos a superar el conflicto armado, aludiendo y englobando todos los fenómenos que eso implica. Hemos dicho que no nos pongan a resolver consecuencias de los problemas: analicemos cada problema, miremos sus causas, y miremos qué hacemos con ellos, porque, si no, perdemos tiempo.



El no otorgarle el estatus político a las AUC, como lo está pidiendo Salvatore Mancuso, pueda ser la piedra en el zapato en un futuro entorpezca este proceso?



No creo, porque nosotros no tenemos una voluntad ofensiva con esos grupos, y eso es un problema del debate de ellos con el Gobierno, y no nos concierne.



¿Por qué los colombianos deben creer en el Pacto de México?

​

El Pacto de México está destinado a convocar a los colombianos para que participen en el proceso de paz, a todos, sin exclusión, por un gran pacto y una gran alianza política social, un gran acuerdo nacional y que nos pongamos de acuerdo qué queremos hacer de Colombia y la mesa sirve para eso: eso es más allá que un objetivo para el ELN o un objetivo para el Gobierno.