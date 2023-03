"La verdad me aburrí, me da pena": el regaño de Petro ante demora en ayuda a damnificados por invierno

Reiterando que se cumple su orden, el presidente Gustavo Petro lanzó un llamado de atención a sus funcionarios porque, según dijo, no se ha cumplido con la reubicación de las personas que se han visto damnificadas por la ola invernal que ha afectado varias zonas del país.



Mientras entregaba la vía alterna que funcionará mientras se termina de restablecer la vía Panamericana, afectada por un derrumbe en Rosas, Cauca, el Presidente aseguró que son más de 220 familias las que no han tenido solución de reubicación por la ola invernal.



Lea además: Petro entregó vía alterna a la Panamericana en Rosas, Cauca



Al respecto, Petro manifestó que cree que no se está aplicando la ley de emergencias y que, según ha evaluado, en sus funcionarios habría un temor a aplicar la ley de emergencias. Según dijo, su Gobierno sí estaría aplicando los mecanismos ordinarios, pero no los extraordinarios que son por los cuales se decreta la emergencia. "Para eso se hizo una ley en el año 2012", dijo.



Incluso, el Mandatario fue enfático en que no entiende el porqué los funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo no están aplicando la ley de emergencia que él mismo ordenó se cumpliera. Al respecto, cuestionó si hay intereses que estén llevando a que la orden de reubicar a los damnificados por el invierno no se cumpla.



"El presidente está pidiendo que se aplique la ley, llevo repitiendo esto meses, creo que si la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no logra que los funcionarios de base, los que están en el territorio, no la trabajan, la estudian, la ensayan, yo creo que la ley de 2012 no ha sido estrenada, llevamos 11 años, eso tiene unas razones que algún día analizaremos, hay intereses que lo impiden dentro y fuera del Gobierno", indicó Petro.



Lea también: ¿Qué les dijo? Hijos de Petro agradecieron palabras de solidaridad de Álvaro Uribe



Pero su llamo de atención no quedó ahí y el Presidente aseguró que está aburrido de tener que estar pidiendo que se ayude a las personas que han sido víctimas de las afectaciones provocadas por el invierno, tanto así, que aseguró que asumirá el tema como una situación personal.



"Yo voy a coger este tema personalmente porque la verdad me aburrí, me da pena andar de sitio en sitio con personas muy sacrificadas y volver y nada, y volver y nada. Tenemos que reubicar y la gente tiene que vivir mejor que como estaba antes, entonces este es un tema que está pendiente, aquí no podemos dar una victoria", precisó Petro.