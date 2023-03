Petro entregó vía alterna a la Panamericana en Rosas, Cauca

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, entregó la vía alterna que funcionará mientras se termina de restablecer la vía Panamericana que se vio afectada por el derrumbe que generó el invierno en el municipio de Rosas, Cauca, a comienzo del presente año.



“Esta obra hecha muy rápidamente, 45 días son los cálculos, tiene dos elementos que me parecen centrales: uno indudablemente mejora la calidad de vida a través de la interconexión que se había interrumpido, se estaba usando una vía alterna que también se hizo muy rápidamente, pero indudablemente no tenía la suficiente capacidad para aguantar descargas”, expresó Petro.



El mandatario colombiano aseguró que la vía principal estaría lista en el mes de junio, para así restablecer la total reconexión de esa zona con el resto del país.



“Es una obra provisional, es una etapa de las soluciones a más largo y mediano plazo que son más poderosas y que ya intentan no solo recuperar lo que aquí ya existía como flujo, sino incluso superar los actuales niveles de conectividad frente al sur del país, el resto del país”, afirmó Petro.



El presidente además reiteró que “en principios de junio tendremos ya una vía sin estas pendientes, que para tracto mulas son dificultosas, literalmente ya esa será la vía Panamericana tal cual, estará un junio, mientras tanto se utilizará esta vía y el compromiso del Gobierno es que cambiemos la vía Panamericana por una doble calzada”.



El presidente aseguró que actualmente el Gobierno está evaluando hacer la doble calzada de la Panamericana hasta la zona de 'El Estanquillo', por lo menos.



“Ya dependerá de la suerte política del país más adelante si la región del sur vuelve a poner una marca política para que los ojos del poder nacional estén aquí y no vuelva a un marginamiento como hasta ahora ha sido, este es un compromiso que establecimos a partir de la emergencia”, expresó el mandatario.



Frente a la vía, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró: “El Gobierno del Cambio construyó en 45 días una vía provisional en la conexión Panamericana de 2km de longitud que incluye un puente de 30 metros. ¡Cerca de 300 trabajadores alcanzaron en tiempo récord a construir la conexión provisional!”.



El consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco, expresó: “La variante provisional de Chontaduro, en Rosas-Cauca está totalmente habilitada… con las normales restricciones de este tipo de vías, ya pasa el tráfico pesado desde y hacia el sur del país y el continente”.



Según el Gobierno, el tramo de dos kilómetros incluye un puente de 30 metros de conectividad entre el Cauca y Nariño.