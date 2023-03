"Mi nombre fue usado como gancho ciego": Juan Fernando Petro sobre diálogos con narcos

Este lunes 13 de marzo Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía General celeridad en las investigaciones que se adelantan en su contra por presuntamente establecer diálogos con narcotraficantes presos a cambio de beneficios en el proyecto de Paz Total. Además, manifestó que su nombre fue usado como "gancho ciego" por abogados y reafirmó su inocencia.



Juan Fernando Petro se reunió con la Fiscalía General este lunes y aprovechó para pedirles que investiguen a fondo a los presuntos abogados que, según él, estarían utilizando su nombre para engañar a presidiarios con la promesa de incorporarlos en la política de Paz Total.



“Mi nombre aquí en la Fiscalía aparece como si fuera un gancho ciego, es decir, fue utilizado mi nombre como gancho ciego, quiere decir que utilizaron mi nombre para hacer negociaciones para darles ciertas ventajas a sus clientes con respecto al respecto del tema de La Paz, de gestores de paz o temas de no extradición, cosa en la que nunca nosotros nos metimos y en lo que nosotros no podíamos negociar”, señaló.



“yo lo dije claramente durante un mes y medio en las diferentes entrevistas con los diferentes medios de comunicación, nosotros en algún momento a través de la comisión latinoamericana o de la comisión intereclesial habíamos llegado a sus referentes sobre un tema álgido, que toca aristas muy complejas de la política colombiana como es el tema de la paz ”, agregó.



El hermano del presidente Gustavo Petro se refirió a su trabajo junto a la comisión latinoamericana y la comisión intereclesial y no negó su cercanía con personas involucradas en el conflicto.



“Nosotros por todos los territorios y de manera abierta y transparente hablamos al país del concepto de paz total, de perdón social, de gestores de paz como una filosofía que tenía que ser adoptada por la sociedad, para ser debatida por la sociedad en pleno, pero allí no se ha hablado de ninguna negociación”, dijo.



También aprovechó para desmentir los rumores que están corriendo a través de las redes sociales sobre su supuesta fuga a México junto a su sobrino Nicolás Petro.



"Hay rumores y yo ya los vi por redes sociales, donde dicen que estoy en México; que claro ya se escapó, y que me fui con mi sobrino Nicolás, por Dios, eso es lo que hay que detener y es lo que hace daño. Aquí estoy y aquí estoy colocando la cara frente a los medios de comunicación y frente a la Fiscalía, porque si tienes la conciencia tranquila pues no tienes por qué esconderte”, señaló.