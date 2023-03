"EPS sufrirán cambios pero no desaparecerán": Dilian Francisca Toro sobre la reforma a la salud

Este lunes 13 de marzo, el Gobierno llegó a un acuerdo con las colectividades del partido de La U, Partido Liberal y Partido Conservador con relación a los principales puntos de la reforma a la salud que actualmente se discuten en el Congreso.



Tras la discusión en la que participaron el presidente de la Cámara, David Racero y la presidenta del Partido de La U, Dilian Francisca Toro, se acordaron algunos cambios entorno al funcionamiento de las EPS.



"Las EPS sufrirán cambios , pero no desaparecerán", fueron las palabras de Toro al termino de la reunión.



En diálogo con Mañanas Blu, la presidenta del Partido de La U explicó que los usuarios del servicio de salud tendrán total libertad de decidir se permanecerán en el sistema público o el privado.



“Si yo quiero estar en el sistema público, estaré en el sistema público, si quiero estar en el sistema privado, estaré en la gestora o EPS que yo defina, enfatizó.



Además, aprovechó para explicar cómo van a funcionar los centros de atención primaria.



"Si hay un centro de atención primaria cerca de mi casa, puedo escribirme ahí. Si alguien tiene un centro de atención primaria cerca del trabajo, podrá inscribirse ahí. Lo hará la EPS. Habrá una articulación entre la promoción y la prevención de los centros de atención primaria, que van a hacer con grupos extramurales que van a llegar a las casas, que van a hacer una salud mucho más cercana, en donde se van a dar cuenta, no solamente de la salud de la enfermedad, sino también en la prevención", dijo.



“Yo estoy afiliada a una EPS, esa EPS tiene que tener un centro de atención primaria cercano a mi casa, pero también puedo decidir si me inscribo cerca de mi trabajo. Ese centro de atención primaria debe tener todo el tema de la prevención y promoción, pero será resolutivo en primer nivel. Cuando la persona necesita un especialista se remite a las clínicas u hospitales de la red de servicios”, agregó.



También señaló que las EPS ya no recibirán recursos porque estos llegarán directamente a los hospitales a través del sistema Adres.