"No intimide al Congreso": reacciones a la advertencia de MinSalud de retirar la reforma

La advertencia de la ministra de Salud, Carolina Corcho, que aseguró que si se modifican puntos esenciales de la reforma a la salud presentada por el Gobierno, el proyecto será retirado del Congreso, no fue bien recibida en diferentes sectores políticos.



Según manifestó la Ministra, si no hay un cambio estructural del sistema de salud en las contrarreformas que han sido presentadas, entonces "no vale la pena la iniciativa". Congresistas de varias orillas políticas le pidieron a Corcho respetar la separación de poderes.



El senador David Luna, de Cambio Radical, fue enfático en decir que el Congreso está para discutir las propuestas del Gobierno y no para "aplaudirlas". "Ministra, por favor, hay que estar abiertos al debate y a la crítica. No pueden pretender que su Reforma a la Salud, que además es supremamente peligrosa, pase sin ninguna modificación", trinó.

Desde el Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia fue otra de las que se unió a las críticas contra la Ministra y comentó que es un derecho del Congreso modificar cualquier proyecto que el Gobierno tramite.



"El Congreso es el que decide las leyes de la República, y si al Gobierno no le gusta que el Congreso pueda ejercer su función, que retire el proyecto. El Congreso sabrá sacar un proyecto que les sirva a los colombianos y no solo a la ministra", agregó.



En ese mismo sentido habló el representante a la Cámara Andrés Forero que tildó de chantajista a la Ministra "Inaceptable chantaje de

@carolinacorcho al congreso. ¿Entonces si modificamos el texto del gobierno la ministra propiciará la “crisis explícita” que ella anunció y el presidente insinuó? Preocupante muestra de desprecio por el debate democrático", escribió en Twitter.

También Katherine Miranda, representante de la Cámara de la Alianza Verde, le salió al paso a la Ministra y calificó su mensaje como una amenaza.



“Si bien el Gobierno nacional tiene un mandato, el Congreso de la República también, y acá hay una separación de poderes clara en Colombia. No es posible que la interlocución sea a través de amenazas y no de argumentos”, dijo la congresista.



Finalmente, hizo “un llamado a la ministra de Salud, Carolina Corcho, para que respete y no intimide al Congreso de la República”.