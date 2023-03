Partidos de gobierno se reúnen con Petro para dialogar sobre contrarreforma a la salud

A las 05:00 de la tarde fueron citados los partidos de La U, Partido Liberal y Partido Conservador para reunirse con el presidente Gustavo Petro y dialogar sobre la contrarreforma a la salud que le enviaron la semana pasada al mandatario colombiano con el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero.



La vocera de la reunión será la directora del partido de La U, Dilian Francisca Toro, quien aseguró que le expondrán los puntos principales de su contrarreforma al presidente Petro.



“Solamente es para discutir un poco de las modificaciones que le hicimos al proyecto de reforma a la salud (…) vamos a contarle cuáles son nuestras iniciativas, las cosas que pensamos que son buenas, la mayoría de las cosas que están en el proyecto de ley del Gobierno estamos dejándolas porque son buenas, y cambiamos algunas otras así que vamos a hablarlas con él”, explicó Toro en declaraciones.



Toro además manifestó que los partidos no pretenden cambiar las líneas principales de la reforma presentada al Congreso.



“Ninguna de las cosas importantes o líneas rojas que ha expresado el presidente las hemos cambiado, por ejemplo atención primaria, la atención integral en las regiones apartadas, que ya no se tenga integración vertical, que haya giro directo a las IPS y a los hospitales públicos”, explicó Toro.



La directora de La U además aseguró que la prioridad de la contrarreforma es garantizarle un adecuado servicio a los pacientes en todo el país.



“Quién va a responder por el paciente y quien va a ser la gestión de riesgo en salud y financiero, eso es básicamente es lo que nosotros queremos porque queremos que el paciente, la persona sea atendida integralmente, que tenga continuidad, eso es muy importante”, explicó Toro.



A la reunión también asistirán el presidente del partido Conservador, Efraín Cepeda, y un representante del Partido Liberal, en esta ocasión no estará el expresidente César Gaviria.



Este encuentro se da dos semanas después del primero que se realizó en la Casa de Nariño y en donde hubo ánimo de concertación entre las partes.