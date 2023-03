Petro entregó detalles del segundo proceso de paz entre Gobierno y disidencias de las Farc 

Desde el Cauca, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió al anuncio que hizo por medio de su cuenta de Twitter acerca del comienzo de un proceso de paz con el Estado Mayor Central, manera en que se designan a sí mismas las disidencias de las Farc.



“Comienza un segundo proceso de Paz. Se establecerá una mesa entre el gobierno y el Estado Mayor Central”, expresó Petro después de la decisión de la Fiscalía General de la Nación de suspender las órdenes de captura de 19 miembros de esa guerrilla.



El mandatario colombiano aseguró que esa disidencia de las Farc fue la que no se acogió al proceso de paz que firmó el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las antiguas Farc.



"Se le llama a eso Estado Mayor Central y su origen es los frentes de las Farc que no firmaron el acuerdo de paz con Santos, que quedaron por fuera de ese acuerdo por diversas razones”, afirmó Petro a medios de comunicación.



El presidente Petro, además, aseguró que por lo menos será la mitad de las personas que actualmente están alzadas en armas la que entrará a negociar con el Gobierno.



“Ahora se han integrado para finiquitar ese acuerdo de paz pasado y volverlo completo, con esta posibilidad que inicia en el día de hoy dada la actitud del fiscal de aceptar los nombres de las personas que actuaran como voceros de esa agrupación, prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el Gobierno”, afirmó Petro.



Y reiteró el presidente: “Aún falta la otra mitad, estamos esperando los acontecimientos que se derivan de esa otra mitad que aún continúa en la violencia”.