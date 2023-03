¿Habrá o no negociación de paz con el Clan del Golfo? Esto dijo Petro sobre qué va a pasar

¿Qué va a pasar con las negociaciones con el Clan del Golfo? ¿Se suspenderá el cese al fuego que acordó el Gobierno con el grupo criminal en enero? Esas son algunas de las incógnitas que se han generado debido a la situación que en los últimos días se ha presentado en el Bajo Cauca.



Al respecto, el presidente Gustavo Petro se refirió este lunes y fue enfático en que las acciones criminales cometidas en el Bajo Cauca de las que el Clan del Golfo sería responsable son una prueba de que ese grupo armado violó el cese al fuego que inició el pasado 1 de enero.



Incluso, el Presidente recalcó que se deberá reevaluar el adelantar conversaciones de paz con este grupo porque, según aseguró, el haber dejado sin agua potable al municipio de Tarazá, en Antioquia, deja claro que el Clan del Golfo estaría "privilegiando más sus negocios y mantenerse en sus negocios".



"Unos impactos absolutamente agresivos contra la misma población que aguantan muchos por miedo, otros por dinero y por eso tenemos la situación de hoy. Literalmente el Clan del Golfo no fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la justicia que se estaba preparando jurídicamente, parece privilegiar más sus negocios y mantenerse en sus negocios", mencionó Petro en diálogo con la emisora de la Presidencia.



Además, el Presidente manifestó que no ve que haya posibilidad de una negociación de paz hasta que el Clan del Golfo no asuman un verdadero compromiso para cesar las actividades ilícitas porque, según dijo, de adelantar conversaciones a pesar de las acciones violentas sería no prestarle atención a las dificultades que eso traería para la paz.



"El Clan del Golfo no fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la justicia que se estaba preparando jurídicamente. Parece privilegiar más sus negocios y mantenerse en sus negocios y obviamente por ahí no hay una posibilidad de negociación. Hasta que eso no se vuelva voluntad política en el corazón de las personas que están en la ilicitud, entonces la paz tendrá esas dificultades", precisó Petro.



Frente a ello, el Mandatario detalló que en las próximas horas se realizará una reunión de alto Gobierno para evaluar cuál es el futuro del cese del fuego que, según el decreto firmado a finales de 2022, ya completa dos meses y medio.

