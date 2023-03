"Vivo con dolor esta situación": Petro sobre acusaciones de corrupción contra su hijo 

En las últimas horas el presidente Gustavo Petro generó una nueva controversia en la opinión pública, esta vez por asegurar que estuvo presente en la crianza de su hijo Nicolás Petro, esto cuando se le cuestionó sobre cómo era su relación con el joven diputado del Atlántico, quien actualmente es acusado de haber recibido dineros ilegales.



En medio de una entrevista con un medio nacional, el Presidente detalló que Nicolás no solo se crió en Córdoba, sino que allá también realizó sus estudios universitarios. Además, indicó que no tuvo la oportunidad de convivir con su hijo sino hasta que él estaba mayor.



Ante esas declaraciones, han sido diversas las críticas que Petro ha recibido en redes sociales, donde este lunes decidió referirse no solo a lo que él manifestó con relación a la crianza de su hijo, sino también sobre las acusaciones que hay en contra de Nicolás y las investigaciones que él mismo solicitó a la Fiscalía realizar.



Por medio de su cuenta de Twitter, el Presidente fue enfático en que, aunque como padre ha sufrido la situación que enfrenta su hijo, también espera que el joven diputado logre defenderse ante la justicia. Petro, de igual manera, anunció que no volverá a realizar declaraciones sobre las investigaciones que se adelantan en contra de Nicolás.



"Como presidente, pido que se investigue y determinen responsabilidades respetando cualquier conclusión de la justicia. Como padre, confió en que pueda demostrar su inocencia. Mientras, vivo con dolor esta situación como cualquier padre. No haré más declaraciones al respecto”, expresó Petro y reiteró que "nadie ha dicho que no haya responsabilidades políticas".

