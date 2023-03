Luego del consejo de seguridad realizado en Montelíbano, Córdoba, tras la grave situación de orden público en el Bajo Cauca por el paro minero, el presidente Gustavo Petro aseguró que el Clan del Golfo es el responsable de los hechos.



“Hay que decirlo, el Clan del Golfo no tiene voluntad de paz. No puede acercarse ninguna organización a una negociación con la justicia para un desmantelamiento pacífico si en su cabeza lo que tienes es defender a ultranza las economías ilegales, la minería o el narcotráfico”, expresó.



El mandatario enfatizó que “ni el Gobierno ni el Estado son para engañar. La paz no es para mantener el narcotráfico, la paz es para desmantelar el narcotráfico y la minería ilegal y toda agrupación que quiera acercarse al Estado y al poder judicial debe tener eso absolutamente claro”.



Tras la quema de ambulancias, desabastecimiento tras las protestas, bloqueo de vías y demás actos violentos, el mandatario dijo que “estos hechos de violación al derecho internacional humanitario, más que un ataque contra el Gobierno es un ataque a la población del nordeste antioqueño, norte de Antioquia y sur del Córdoba”.



Petro aseguró que todas las vías están bajo control y que solo queda un punto donde se están removiendo decenas de árboles que fueron cortados para bloquear las vías. No obstante, pidió a todas las personas que hoy participan en ese tipo de actos que la suspendan de manera inmediata y, por tanto, la fuerza pública desplegada a esta zona se quedará de manera indefinida.



Igualmente, el jefe de Estado invitó a los dirigentes mineros a la casa de Nariño a dialogar sobre los derechos al pequeño minero y las inversiones que hará el Gobierno Nacional para una minería sostenible que no destruya el río Cauca.



“Una cosa es el pequeño minero y otra cosa es el grupo mafioso que atenta contra el territorio, la población y los recursos naturales y humanos. Nosotros no atacamos la pequeña minería, al contrario, la apoyamos”, explicó.



Finalmente, aseguró que se planea reformar el código minero para apoyar a las familias de los pequeños mineros, pero que su actuar no contamine los recursos naturales ni los ríos de mercurio.