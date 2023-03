"De malas, soy la vicepresidenta": Francia Márquez estalló por críticas a sus viajes en helicóptero

Francia Márquez volvió a hablar sobre las críticas que se desataron por sus viajes en helicóptero al corregimiento de Dapa, zona rural del municipio de Yumbo, el exclusivo sector donde está ubicada la nueva vivienda de la vicepresidenta de la República.



Aunque ya había hablado públicamente sobre los señalamientos en su contra, este lunes envió un nuevo y tajante mensaje a quienes la critican. En diálogo con Semana, Márquez relacionó las acusaciones de sus detractores con el racismo que persiste en el país.

"Hoy me vine y salí en helicóptero. Las veces que vaya voy a ir en helicóptero. Les guste a la élite colombiana o no, yo soy la Vicepresidenta de este país y merezco que el Estado me cuide", aseguró Francia Marquéz en charla con la periodista Vicky Dávila. pic.twitter.com/jYl0RYl7lf — El País Cali 📰 (@elpaiscali) March 13, 2023

“Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la Vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas, y lo siento”, aseguró la Vicepresidenta durante una entrevista con Vicky Dávila.



Lea además: "La mitad de las personas armadas hoy entrar en un proceso de paz con el Gobierno": Petro



Una vez más, Márquez recalcó que si viaja en helicóptero es por razones de seguridad, pues en otras oportunidades ha sido víctima de atentados. “Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para cumplir con mi tarea como vicepresidenta”, añadió.



A pesar del revuelo que generaron sus viajes en un helicóptero oficial, la Vicepresidenta dijo que no es algo de lo que deba arrepentirse y, de hecho, lo seguirá haciendo. “Voy a seguir. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Les guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al Presidente. Me eligieron a mí".



Además, recordó que en otros Gobiernos todos los presidentes y vicepresidentes han utilizado este tipo de aeronaves oficiales y esto no ha despertado escándalos. Por esa razón, dice que si alguien sigue pensando que el uso del helicóptero para su transporte es ilegal, puede demandarla.



Le puede interesar: Petro sobre reforma laboral: "la productividad no depende de la duración de la jornada"



"¿Por qué la vicepresidenta pobre, que viene de abajo, no lo puede usar? Y pues lo siento mucho, que vayan y me demanden si estoy haciendo algo ilegal. Pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa, donde me ponen ocho kilos de explosivos, no me voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones para que me maten más rápido", agregó.



Incluso, mencionó que el expresidente Uribe, a pesar de ser un exfuncionario, aún tiene un amplio esquema de seguridad y nadie se escandaliza por esa razón.



“¿Por qué no hacen las cuentas de los millones que se gastan cuidando al expresidente Uribe? Y merece el cuidado, no estoy diciendo que hay que descuidarlo. Le aseguro que mi seguridad como vicepresidenta no cuesta lo que vale la de él. Entonces, ¿por qué no cuestionan eso?”, agregó.