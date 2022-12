Desmienten falsa noticia sobre muerte del poeta caleño Jotamario Arbeláez

Una confusa situación que por fortuna fue desmentida se registró esta madrugada, luego de que se revelara una falsa noticia sobre la muerte del poeta nadaísta Jotamario Arbeláez a sus 82 años.



Todo comenzó cuando la emisora W Radio emitió la noticia falsa basada en una publicación de la red social Facebook del Centro Cultural Casa de Citas. Allí se daba cuenta del fallecimiento del poeta, citando como fuente al poeta Juan Manuel Roca.



De inmediato, la noticia fue replicada por varios medios de comunicación impresos y radiales que comenzaron a recordar el legado del famoso poeta colombiano integrante del movimiento literario nadaísta, ganador del premio nacional de poesía La Oveja Negra en 1980; el premio de poesía Instituto Distrital de Cultura en 1999 y el premio internacional de poesía Valera Mora, Caracas, 2008, entre muchos otros reconocimientos nacionales e internacionales.



Lea además: Sí habrá corridas de toros en días restantes de Feria de Cali, pero sin participación de menores



Incluso, la emisora ofreció sus condolencias a la familia de Jotamario, pero la falsa versión se desmintió cuando su esposa, Claudia Jaramillo, salió al aire a decir que su esposo “está vivo”.



Luego, el propio poeta en diálogo con la emisora aclaró que sí se encuentra hospitalizado en la Clínica Marly de Bogotá debido a unos trombos que tiene en los pulmones, pero dijo que entre hoy y mañana será dado de alta.



“Estoy en un estado de salud de cuidado, por un problema de salud que me dio el 24 de diciembre por dolor en la espalda, me encontraron dos coágulos en los pulmones, me están tratando muy bien”, aseguró.



Jotamario dijo que “quienes divulgaron (la falsa noticia) son personas cercanas a mí… es una situación de mal gusto. En este momento vivo una vida plena en Villa de Leyva en la casa que construí, vivo con mi esposa Claudia, con mis hijos Salomé y Salvador, con mi yerno y mi nieta”, aseguró el famoso poeta.



Comentó también que está trabajando actualmente en su nuevo libro, una autobiografía que se titulará ‘Los días contados’, en la que “he retomado el tema de la muerte con mucho humor, yo mismo me río de lo que voy escribiendo”, afirmó.



Lea también: En más del 80% de los peajes en Colombia no se aumentarán sus tarifas, indicó MinTransporte



Por su parte, Carlos González, director del Centro Cultural Casa de Citas aclaró el origen de esta falsa noticia, y dijo que “soy el más feliz con que se desmienta”.



Explicó: “Anoche me desvelé y encontré en mi celular, en Facebook, un mensaje del poeta Juan Manuel Roca (informando de la supuesta muerte de Jotamario Arbeláez), no sé por qué lo publicó, incluso publicó un estudio de años atrás sobre la poesía. Hoy ya no encontré la nota, creo que fue una inocentada”, aseguró.



Obviamente, todos los medios de comunicación que alcanzaron a publicar la noticia se disculparon con el poeta y su familia, y concluyeron que posiblemente se trató de una inocentada de mal gusto.