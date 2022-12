En más del 80% de los peajes en Colombia no se aumentarán sus tarifas, indicó MinTransporte

En medio del alza que va a haber en diferentes productos y servicios en Colombia por la llegada del año 2023, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró que en más del 80% de los peajes en Colombia no se aumentarán sus tarifas que habitualmente se incrementan en el cambio de año.



"Nuestro propósito es la semana entrante tendremos una reunión para definir en el año 2023 cómo va a ser la regulación con unas tarifas similares, con tarifas diferenciadas justificadas por la cercanía de los peajes y cómo va a ser el tema del incremento", afirmó Reyes en entrevista con Caracol Radio.



Y reiteró el ministro: "Pero creemos que en más de un 80% de los peajes del país no se incrementarán las tarifas, esperaría que a final de esta semana, entre jueves y viernes, la ANI y el Invias divulguen cuál es el tema de peajes y el incremento de los mismos".



Finalmente, el ministro aseguró que se estima que el incremento que vayan a tener algunos peajes no sean muy altos, también reconoció que esta acción contribuiría a disminuir los fenómenos de la inflación.