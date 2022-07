Ante el Congreso de la República se instaló oficialmente el Consejo Nacional de Juventud. El presidente Iván Duque leyó el juramento que aceptaron los 49 consejeros entre los 14 y 28 años que representarán las regiones del país y a sus comunidades ante el Consejo.



“Tendrán la misión de proponer, concertar, hacer control social a la gestión pública, ser interlocutores de la agenda juvenil ante la instancia pública nacional, propender para que sean canalizados los acuerdos que pongan sobre la mesa y den solución a las problemáticas de la juventud en sus territorios”, expresó el consejero de Juventud, Juan Sebastián Arango.

Los 49 representantes fueron designados entre los 12.874 consejeros que se eligieron en las elecciones del 5 de diciembre de 2021, de los cuales 10.963 fueron elegidos por los jóvenes colombianos y los otros 1.911 por las curules especiales en representación de comunidades campesinas, afrodescendientes, víctimas, palanqueros, entre otros.



Los consejeros sesionarán en una sede propia en las instalaciones de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), desde allí debatirán y propondrán los diferentes proyectos que serán recogidos entre los mismos jóvenes en las diferentes comunidades en todo el territorio nacional.



Durante su intervención, el mandatario colombiano destacó los comicios de juventudes y exaltó la labor que comenzarán a cumplir los jóvenes en representación de sus comunidades.



“Que, en el seno de cada uno de estos Consejos, más allá de pertenecer a partidos, o a plataformas o a minorías, sean ustedes esa gran amalgama posible de unificar conceptos para que la agenda de juventud no esté capturada por ninguna ideología, ni ningún partido, que sea un triunfo general de nuestro país”, expresó Duque durante la instalación.



El mandatario además reiteró: “Hoy su juramento no es la culminación de una etapa, sino el inicio de una nueva jornada en la democracia. Un gran político uruguayo, Luis Alberto Herrera, solía decir que en la política muchas veces se ven nubes, de demagogia, populismo, de odio, de desinformación que están motivadas por las rencillas, pero por encima de esas nubes está el azul de los hechos”.

Al finalizar su intervención, el evento estuvo empañado por unos gritos y arengas que comenzaron a manifestar los mismos consejeros, en medio del ruido pedían un minuto de silencio por las víctimas del Paro Nacional y criticaron que no se les permitiera hablar.



“Durante el espacio solo tuvieron la palabra representantes del Gobierno Nacional, del Congreso y no se le dio la palabra a los consejeros y consejeras que hoy fueron posesionados en su acto de instalación. Nos pareció importante destacar que se les de las voces a las juventudes en un espacio en donde ellos y ellas son las protagonistas”, aseguró Emily Briceño, delegada de juventudes de Santa Marta.



Frente a los gritos de los jóvenes, el consejero Arango explicó: “El orden del día fue acordado con los jóvenes desde el día martes, socializado con ellos y puesto en conocimiento, la razón por la cual los jóvenes no decidieron intervenir fue porque ellos están hasta ahora en un proceso de conformación del Consejo Nacional de Juventudes y no hay un vocero”.