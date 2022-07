Con nuevas críticas, expresidente Uribe aumenta su oposición a gobierno de Petro

En lo que pareciera ser su estrategia para hacer la oposición al nuevo gobierno, el expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, acrecentó sus advertencias y críticas sobre varias de las acciones que tomaría la administración de Gustavo Petro desde el 7 de agosto.



Este viernes, desde su cuenta de Twitter, la cual ha vuelto a usar de manera permanente para pronunciarse sobre el entrante gobierno, Uribe sostuvo que: “Dos escenarios con déficit y endeudamiento, que no son exagerados después de la pandemia: No preocupante: Si mantienen los crecimientos de la economía y del recaudo y se avanza en política social. Preocupante: Si paralizan la economía, afectan la inversión y minan la confianza”.



Uribe igualmente se había pronunciado sobre la suerte de las EPS, las cuales han sido cuestionadas por la entrante ministra de Salud designada, Carolina Corcho. “Las buenas EPSs no son intermediarias, son aseguradoras, tarea ajena a los hospitales o prestadores del servicio. La corrupción de la mermelada anterior quebró a muchas. Este Gobierno (Duque) ha eliminado a aquellas que incumplían sus deberes”, escribió el jefe de la oposición.



Frente al tema de las tierras, Uribe escribió también esta semana que el “Castastro Rural ha subido mucho. Faltan actualizaciones como en Boyacá. El multipropósito no debería ser para volverlo confiscatorio. El Gobierno (Petro) puede adquirir un hectariaje para campesinos sin acabar a los empresarios. El tema es más de seguridad alimentaria que de impuestos”.



Uribe y Petro sostuvieron hace una semana una larga reunión en donde encontraron puntos de encuentro para poder discutir y eventualmente aprobar las reformas que presente el próximo gobierno, aunque quedó claro que el Centro Democrático se declarará en oposición a su mandato.