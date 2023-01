Estos son los cuatro consorcios que quedaron encargados de la alimentación escolar en Cali

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) quedó en manos de cuatro consorcios, que prácticamente son los mismos que han venido ejecutando, durante varios años, este contrato en Cali.



Por esta razón, algunos concejales de la ciudad pidieron a los entes de control vigilancia para confirmar que los dineros se inviertan bien.



El concejal Roberto Rodríguez opinó que se debe poner la lupa ahora a la prestación del PAE en la ciudad, teniendo en cuenta los antecedentes que se ha tenido.



“En Cali todo lo que tiene que ver con el PAE, en esta Administración y en las anteriores, ha tenido señalamientos de mal servicio y de corrupción. Ya sabemos y hemos visto lo que siempre pasa y seguimos con lo mismo”, puntualizó Rodríguez.



Por su parte, el también concejal Juan Martín Bravo agregó que “se debe blindar el programa de la corrupción y no poner en riesgo la alimentación de los niños de Cali, teniendo en cuenta que ya sucedió que varias veces Joseph Solís ha ganado licitaciones con algunos consorcios y ha incumplido, la última vez fue con Luz del Valle”, concluyó Bravo.



Los contratos del PAE, que empiezan a ejecutarse el 30 de enero, cuando arrancan las clases, fueron adjudicados ayer a los consorcios Unión Temporal Proyectando Futuro 2023, Consorcio Valle Solidario 2023, Unión Temporal Nutriendo Cali 2023 y la Fundación Acción por Colombia.



El secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, comentó que para escoger a estos operadores se evaluó la capacidad operativa y experiencia de cada uno de ellos.



“Se atenderán el 100 % de los niños del sistema educativo público de la ciudad. Además, habrá 41.000 niños en jornada única, lo que quiere decir que se les brindará almuerzo; también tendremos 260 sedes con la modalidad preparado en sitio, lo que equivale al 75 % de las sedes atendidas, y vamos a tener 79 con la modalidad industrializada”, manifestó Lenis.



En cuanto a la conformación de los operadores, se encontró que la Unión Temporal Proyectando Futuro 2023 lo conforman Noél Rodríguez, Aurora Eusse de Rodríguez, la Organización Empresarial NRC S.A y Quick and Tasty. A este se le dio un contrato por $ 16.869 millones.



​

Por otra parte, el Consorcio Valle Solidario 2023 lo integran la Corporación Hacia un Valle Solidario, Juan Carlos Vargas Díaz y Crecimiento y Desarrollo por Colombia. El contrato es por $ 16.708 millones.



Asimismo, la Unión Temporal Nutriendo Cali se divide entre la Fundación Fomento Social, Funcol y la Asociación Sindical de Trabajadores de Colombia y la Salud. Con una participación por $ 17.269 millones.



Y, finalmente, la Fundación Acción por Colombia ejecutará el contrato sin socios, este por valor de $ 16.166 millones.



Según información encontrada en el Secop II (plataforma de contratación pública), todos estos operadores tuvieron una calificación superior a 90 puntos. Los aspectos que se evaluaron fueron su capacidad económica, capacidad jurídica, experiencia, infraestructura, capacidad mínima de personal, entre otros.



“Esto responde a un proceso de transparencia y ahora nos queda seguir trabajando y orientando el esfuerzo para que el programa cumpla su propósito, el cual es permitir que los niños tengan alimentación y eso contribuya a la permanencia escolar”, agregó el Secretario de Educación.

El PAE es un programa que tendrá una inversión de $ 67.554 millones y que beneficiará a 92 instituciones públicas de la ciudad, lo que representa alrededor de 162.000 estudiantes diariamente.



No obstante, se debe recordar que estos recursos solamente servirán para financiar este programa de alimentación durante 118 días del calendario estudiantil, lo que quiere decir que luego habría que buscar más recursos para poder completar los 71 días de clases que harían falta.



Juan Felipe Ramírez, director de proyectos de la Fundación Acción por Colombia, celebró la adjudicación del PAE a estos operadores, manifestando que entregarán lo mejor para cumplir a los niños y niñas de la capital del Valle del Cauca.



“La Fundación Acción por Colombia viene hace más o menos siete años prestando el servicio del PAE, y siempre tendremos un sentimiento de gratitud porque nosotros entregamos los alimentos con amor y en las mejores condiciones posibles”, comentó Ramírez.



Además, el directivo del operador dijo que han hecho varias capacitaciones con las manipuladoras de alimentos y con el personal para poder seguir mejorando y así poder prestar un servicio idóneo en las casi 100 sedes que tendrán a cargo.



“A nosotros se nos asignó las comunas 19, 23, 26, el sector de Golondrinas, La Paz, entre otros. Es decir que, en total, la Fundación Acción por Colombia tendrá a su cargo 90 sedes educativas oficiales en las que servirá el PAE”, expuso Ramírez.

Transporte escolar

Por otra parte, la Secretaría de Educación de Cali anunció que también se adjudicó el contrato para el transporte escolar de 20.000 niños y niñas de las instituciones públicas de la ciudad.



“El Consorcio Transportando Futuro Cali 2023 nos va a prestar el servicio en la zona ladera, rural y, ante todo, en aquellas infraestructuras que están en remodelación o en adecuación”, dijo el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis.



Este proceso tendrá una inversión de alrededor de $ 22.360 millones. Y, entre los requisitos que tuvo que cumplir el consorcio, están el correcto estado de los buses, tener un plan de mantenimiento a los vehículos, tener una infraestructura para aspectos administrativos, parqueaderos, entre otros.