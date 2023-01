Lo que piden los caleños después del ajuste de 300 pesos a la tarifa del pasaje del MÍO

La fila para recargar la tarjeta del MÍO (ayer a las 9:00 a.m. en la estación Torre de Cali), la conformaban cerca de 10 personas, todo transcurría con normalidad hasta que 3 de estos usuarios se sorprendieron al ver un letrero en la pared de la taquilla con un nuevo y llamativo anunció: el valor del pasaje es $ 2700.



El incremento en la tarifa empezó a regir desde ayer, sin embargo, varios caleños no estaban enterados, por lo que se sorprendieron e incluso quedaron con saldo en rojo en su tarjeta.



“Yo me movilizo bastante en el MÍO y uno diría que el aumento no se debería de sentir, pero la realidad es que antes estaba mentalizada de que con $ 5000 compraba los dos pasajes del día, pero ahora me encontré con la sorpresa de que debo sacar más de ese presupuesto cada día”, dijo la usuaria María del Pilar Barrera.



Al hacer cuentas, antes del aumento, un ciudadano se gastaba

$ 4800 en sus dos pasajes diarios, es decir $ 96.000 semanales; pero, al considerar el incremento, los caleños tendrán que sacar $ 12.000 más mensualmente, ya que pasarán a pagar

$ 108.000 en pasajes.



“Yo estaría de acuerdo con que aumenten el pasaje si se mejorara el servicio. Lo que se necesita es que mejoren las frecuencias en las que pasan los buses porque, por ejemplo, yo vivo en el sur y cuando necesito ir al norte me demoro hasta dos horas en esa travesía”, agregó Barrera.



Asimismo, la inconformidad de otros usuarios fue notoria en otras estaciones del sistema, (Manzana del Saber y San Bosco), en donde desconocidos hablaban como viejos amigos para expresar lo sorprendidos que estaban por el aumento de $ 300 en el pasaje.



“La poca seguridad que hay en el sistema no compensa este incremento, los usuarios no nos sentimos seguros en el MÍO. Entonces lo que pedimos es que exista más presencia de policías en las estaciones porque ya los ladrones son descarados y roban a cualquier hora”, comentó Fabián Ríos.



No obstante, aunque algunas personas que se quejaron, también hay ciudadanos que estuvieron de acuerdo con este ajuste tarifario.



“Todo tiene que subir, es una realidad, entonces estoy de acuerdo con que el alza del pasaje. Lo que pasa es que nosotros nos quejamos de todo. Pero, lo que sí creo, es que esos recursos nuevos deberían de ser bien aprovechados y que se vea reflejado en un beneficio para la ciudadanía”, opinó Raúl Otero, usuario del MÍO.



Ante las críticas, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó: “Se incrementó el pasaje en $300 es para poder abonar estos recursos al combustible, al mantenimiento de los vehículos y al pago del conductor, porque todo se ha incrementado 16 % y nosotros necesitamos nivelar ese aspecto”.



Al respecto, el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, reconoció que las condiciones del MÍO deben mejorar en la ciudad, por lo que hizo un llamado a los operadores del sistema para que presten un buen servicio.



“Hay que tener en cuenta que Cali tiene el costo del pasaje más bajo, incluso ganándole a ciudades como Cartagena, Medellín y Barranquilla. Esto debe también motivar para que se le garantice una buena movilidad al usuario. Además, hago un llamado para que se refuerce la seguridad dentro de las estaciones y buses, como también para que exista mayor facilidad para que los usuarios puedan recargar sus tarjetas”, puntualizó Ortiz.



Precisamente, hay muchas quejas ciudadanas frente al servicio de recarga de pasajes del MÍO, ya que en algunas estaciones las máquinas para que los pasajeros recarguen su tarjeta no funcionan, tal como ocurrió hace algunos días en la Terminal Menga.



Debido a esto, la única solución que han encontrado algunos pasajeros es colarse al sistema, debido a la poca atención que se tiene para solucionar estos problemas.



Además, otros usuarios han recalcado que el hecho de que ya no se venda pasajes en las taquillas de las estaciones a las personas que no tienen tarjeta es un error, ya que se le obliga al pasajero a sacar $ 5000 adicionales para poder adquirir y poder utilizar el sistema.



“Mi tarjeta se daño y literal no hay lugar donde pueda conseguir una nueva. Para ir a mi trabajo o a cualquier sitio es una odisea”, comentó la usuaria Karen Ospina.



También se han conocido casos en los que algunos pasajeros poseen su tarjeta del MÍO, pero las máquinas de algunas estaciones no las lee para poder recargar el pasaje, lo que quiere decir que deben dirigirse hasta otras estaciones, dificultando el acceso de los usuarios al sistema.



Otras opiniones

El 95 % de los usuarios del MÍO no ha sentido que el servicio haya mejorado en los últimos días, según datos de un sondeo publicado en Twitter por la página MÍO Usuarios (que se encarga de recoger las quejas ciudadanas frente a la prestación de este servicio).



Además, los usuarios recordaron que en la actualidad hay cerca de 160 buses que están guardados y en deterioro, ya que pertenecían a Unimetro, el operador del sistema que incumplió el contrato y que ya no presta el servicio.