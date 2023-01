El revuelo que generó propuesta de Ospina de regularizar los piques en Cali

Escaso apoyo encontró la propuesta del Alcalde Jorge Iván Ospina de crear espacios, en la ciudad o en la periferia, para permitir actividades como los piques, el ‘stunt’ (andar en la moto en una rueda) y el motocross, que se han vuelto un problema.



No se hicieron esperar las voces de rechazo a esta posibilidad, provenientes de quienes creen que la convivencia y seguridad se podrían ver gravemente afectadas en cualquier lugar.



“Se ha visto que el comportamiento irresponsable de estos actores viales sí impacta negativamente la convivencia y facilita la ocurrencia de incidentes, en algunos casos, delictivos. Esto sin contar con que puede haber accidentes”, manifestó Alberto Sánchez, consultor en asuntos de seguridad.



El concejal Fernando Tamayo comentó, por su parte, que antes de llegar a un acuerdo con estos grupos, deben llevarse a cabo una gran cantidad de operativos de control que los lleven a la necesidad de sentarse a conversar y cumplir con las condiciones.



“El mismo concepto de transgresión que ellos manejan hace que esto no se convierta en una posibilidad real, a menos de que sientan que es la única alternativa que tienen. Es decir, aceptan la alternativa de hacer piques en esos lugares muy específicos o simplemente se les quitan las motos”, dijo.

Su compañero en el Cabildo, Juan Martín Bravo, rechazó que se esté abriendo esta ventana de posibilidad en las calles de Cali. Manifestó que el espacio público debe respetarse y que esta actividad, en caso de ser permitida, debería realizarse en un ‘picódromo’, que tendría que ser construido.



Sin embargo, la discusión no acabó allí y al debate se sumaron varias personas que sí están de acuerdo con que estas actividades se permitan y se busquen mecanismos para regularlas.



Álvaro Mejía, director de AMG Eventos a Motor, aseguró que por falta de disposición política la ciudad ya está retrasada en el camino hacia aprobar estas prácticas, y dijo que hay varios espacios en los que podrían desarrollarse.



“Cavasa tiene el escenario ideal y los directivos nunca han querido facilitarlo; en la parte de atrás hay una pista con una extensión de 800 metros de largo por 40 de ancho”, contó el directivo de la industria automotor.



Si bien Cavasa no hace parte del casco urbano de la ciudad, mencionó que en espacios como los alrededores del Coliseo El Pueblo, donde ya se han hecho prácticas y actividades de este tipo anteriormente, se pueden habilitar las vías para los piques.

De acuerdo con Álvaro Mejía, director de AMG Eventos a Motor, bastan 5 mil dólares para adecuar unas buenas instalaciones que permitan la práctica de los piques.

Álvaro Mejía también dijo que si esto se regula y se exige cumplir con ciertas condiciones, es muy probable que “esos ‘loquitos’, que se ven en cantidades haciendo piques y desorden, se reduzcan”.



Desde los grupos de stunt y los moteros aplaudieron que se esté pensando en posibilidades para ellos y sus actividades.



Rubiel Cabrera es un practicante de stunt de la ciudad. Él cuenta que la iniciativa de crear un espacio específico podría facilitarles mucho la práctica segura de estas actividades, pues actualmente tienen que acudir a lugares reducidos para poder hacerlo.



“Nosotros teníamos un espacio en el Coliseo El Pueblo, pero siempre había algunas personas que se pasaban por la galleta las exigencias que nos hacían y por eso nos lo quitaron. Ahora nos toca ir a una calle que hay en la carrilera del tren, detrás de la Base Aérea, o a una cancha en el barrio Unión de Vivienda Popular donde nos permiten hacer las acrobacias”, explicó Rubiel.

En operativos de control el pasado fin de semana en la avenida Circunvalar, se inmovilizaron cerca de 50 motocicletas y se impartieron 115 comparendos.

El joven de 21 años reconoció que existen ciertas personas que aprovechan estas actividades para cometer actos inapropiados o delictivos, pero detalló que muchos otros lo hacen de forma adecuada y que es necesario que se les brinde la posibilidad de contar con espacios para sus actividades.



Pero no todos confían en la propuesta de la Administración. Integrantes de los colectivos como Julián Molina dijo que no es la primera vez que les ofrecen esta posibilidad y, a la hora de la verdad, nada se materializa.



“Hay que ver para creer. En el momento en que las cosas sucedan podré agradecerle a la Alcaldía por haberlo llevado a cabo, porque es algo que venimos buscando hace muchos años, mientras tanto solo son palabras”.

La propuesta

En la mañana de ayer, el alcalde Jorge Iván Ospina sorprendió a la ciudadanía con la propuesta de habilitar un espacio para realizar, de manera controlada y en horas determinadas, la práctica del ‘stunt’ o acrobacias en motocicletas.



”Nos parece lógico que pudiéramos llegar a un gran acuerdo en el que, con el acompañamiento adecuado, las personas a las que les interesan este tipo de prácticas las puedan desarrollar”, dijo el Mandatario.



La idea es que en esos espacios, que podría ser en Cavasa, haya ambulancias, acompañamiento de las autoridades y los motociclistas cumplan con las medidas de protección.