Covid-19 en el Valle: escasean insumos para atender a pacientes

Álvaro José Carvajal Vidarte

Hoy en el Valle del Cauca hay preocupación no solo por la alta demanda de pacientes en UCI -que se encuentra en el 98 % de ocupación- sino por el déficit de fármacos sedantes, relajantes musculares, entre otros insumos que son necesarios para el manejo de los pacientes críticos con Covid-19 y que ya empiezan a escasear.



De hecho, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, señala que el departamento tiene desabastecimiento de algunos medicamentos, “que estamos tratando de suplir por otros, y de oxígeno estamos al límite, no hay un desabastecimiento claro pero estamos pasando algunas dificultades”.



En este sentido, el director de Medicamentos del Ministerio de Salud, Leonardo Arregocés, apunta que “la situación de medicamentos en el país está bastante complicada nuevamente”, lo cual se debe a que en este tercer pico “el consumo es mayor y la capacidad de respuesta que tienen los fabricantes y los importadores para manejar los incrementos en los consumos no es tan rápido”.



Ante la escasez de algunos de los medicamentos esenciales para un paciente con covid, los especialistas constatan que la situación no es sencilla. De hecho, el internista e intensivista Elías Vieda, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, Amci Valle, manifiesta que actualmente “todas las clínicas tienen un déficit importante de medicamentos de primera línea, sedantes como el midazolam y el propofol, están muy bajos; relajantes de primera línea también han disminuido”.



Asimismo, el especialista aclara que el déficit se tiene desde hace varios meses, pero se ha incrementado en las últimas semanas “por la gran ocupación en las UCI dada por la crisis social y la misma falta de concientización de las personas con las medidas de protección”.

Vieda precisa que con el aumento de casos en este tercer pico, “las demandas han sido mucho mayores de los requerimientos que tenemos y los stocks que se podían tener en las clínicas, nos estamos desabasteciendo mucho de medicamentos y estamos utilizando fármacos de segunda y tercera línea, que no son los óptimos para el manejo de este tipo de patologías”, subraya.



Y es que estos medicamentos de primera línea -como midazolam- son fundamentales para personas con covid que requieren ventilación mecánica, pues les ayuda a tolerar el procedimiento.



“Son medicamentos que se requieren para el soporte ventilatorio de los pacientes y para poder utilizar el procedimiento de pronación -que consiste en colocarlos bocaabajo-, y para ello se necesita que estén sedados y relajados, entonces son medicamentos vitales para el manejo en UCI”, explica el especialista Vieda.



Si bien, ante la escasez el personal de salud ha podido usar otras opciones, no son las más adecuadas porque, aunque también generan sedaciones profundas, “cuando se retira después de varios días de recibir su infusión el paciente va a tener más eventos indeseados como delirios, un despertar agitado, entre otros, que al final va a terminar prolongando el tiempo de ventilación mecánica”, específica Jorge Revelo, especialista en medicina de emergencias y coordinador de urgencias de la Clínica Versalles.



Revelo añade que el desabastecimiento no ha sido solo de medicamentos esenciales para la sedación de los pacientes, sino “también algunos laboratorios a nivel mundial han tenido desabastecimiento porque no esperaban la utilización de anticoagulantes de la manera en que se realizó. Afortunadamente, hace dos semanas empezamos nuevamente a recibirlos”.



De igual forma, dice que escasean algunos antibióticos que se requieren para la segunda parte de la enfermedad: “cuando el paciente lleva en promedio 10 - 14 días con ventilación mecánica, una de las complicaciones más frecuentes es la sobreinfección bacteriana”.

La Secretaría de Salud del Valle le pide a Minsalud información sobre proveedores que tengan disponible los medicamentos y también acompaña a hospitales en la consecución de los mismos.

Por otra parte, María Gualdrón, gerente hospitalaria de Christus Sinergia, asevera que aunque “hay una escasez no hemos llegado como en otros momentos, como en diciembre del 2020, que llegamos a tener inexistencia de algunos insumos”.



En efecto, Gualdrón asevera que las cánulas y máscaras que se utilizan para poner el oxígeno a los pacientes, también están escaseando.



“Afortunadamente, nuestro centro de gases tiene buena dotación; en cada cubículo -de la clínica- hay una fuente de donde se toma el oxígeno. Como tenemos sobreocupación, la fuente de toma de oxígeno ya está escaseando, hay momento que tenemos que acudir a las balas de oxígeno que también son pocas”, dice la especialista, quien recuerda que más allá de esta situación, lo más importante es mantener el autocuidado.

Mejorar planeación en la adquisición



Desde Minsalud, Leonardo Arregocés, el director de Medicamentos, pidió a las instituciones de salud planear con tiempo la adquisición de medicamentos, porque “lo que hemos visto es que hay instituciones que hicieron la solicitud de medicamentos cuando les faltaba dos o tres días para quedarse sin estos, lo cual hace la situación bastante compleja”, dice.



Por ello, agrega: “Necesitamos una mejor planeación en la adquisición de las compras. La petición es al comité de abastecimiento de las instituciones, que las mismas Secretarías de Salud organicen el abastecimiento de medicamentos para poder manejar y gestionar lo mejor posible; vemos que las alertas aparecen cuando ya la capacidad de respuesta es más lenta”.



Por último, Arregocés afirma: “Estamos viendo que todos toman decisiones de ampliar camas, pero lo último que hacen es pedir los medicamentos para atender los pacientes que llegarán a esa cama”.