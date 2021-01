Casos de covid-19 en el Valle vuelven a crecer: 1.590 nuevos y el total ya supera los 150 mil

Álvaro José Carvajal Vidarte

El segundo pico del covid-19 en el Valle del Cauca no da tregua. Los casos volvieron a aumentar este miércoles y el departamento reportó casi 1.600 contagios nuevos.



La región llegó así a un total de 150.027 casos de coronavirus desde que la pandemia llegó a territorio vallecaucano, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.



En las últimas 24 horas, 1.590 habitantes del Valle confirmaron que padecen la enfermedad, convirtiendo al departamento en la segunda región con más positivos informados, después de Bogotá y Antioquia.



Además, el Valle informó de 32 nuevas muertes por cuenta del coronavirus, la mayoría de ellas (19) registradas en Cali.



Las otras 13 se presentaron en Palmira (8), Candelaria, Tuluá, Florida, Buga y Ansermanuevo.



Desde el sábado pasado, el Valle no había reportado 1.000 o más casos nuevos, y en lo que va de 2021 la cifra de contagios diaria no había llegado a más de 1.500.



En cuanto a Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina resaltó a través de su twitter que la ciudad está "en el pico del pico", pues de los 1.590 casos reportados este miércoles en el Valle, 1.054 se registraron en Cali.



"En inicios de agosto el mayor número de casos por día fueron 1.100 y 30 fallecidos. Aunque ayer (martes) tuvimos un respiro, la información de hoy nos preocupa", resaltó.

Las autoridades departamentales permanecen en alerta ante el alto número de contagios y la reducida disponibilidad de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en la región.

Hasta la mañana de este miércoles, 96 % de las camas UCI en el Valle estaban ocupadas (63 % por pacientes covid-19 positivos o casos sospechosos y 33 % por pacientes de otras patologías). En Cali, la ocupación ascendió al 97,5 %.



Por estas razones, en la capital del Valle se decidió mantener medidas restrictivas como el pico y cédula para entrar a establecimientos comerciales y el toque de queda y la ley seca nocturnos, inicialmente, hasta el próximo lunes 18 de enero.



A nivel departamental, la Gobernadora del Valle decidió ampliar las restricciones hasta este viernes, aunque anunció que esta semana se tomarían nuevas medidas dependiendo del avance de la pandemia. Cabe recordar que estas determinaciones rigen en 40 de los 42 municipios del departamento, pues Cali y Buenaventura al ser distritos especiales tienen autonomía para tomar sus propias decisiones.

Covid-19 en Colombia

A nivel nacional, las autoridades sanitarias informaron de 15.898 nuevos casos,18.111 recuperados y 342 fallecidos.



Colombia llegó así a 1.831.980 contagios de covid-19, de los cuales se han recuperado 1.665.003 pacientes y han fallecido 47.124. Permanecen activos 114.705 casos.



En las últimas 24 horas, los laboratorios del país procesaron 58.302 pruebas, 37.485 de ellas PCR y 20.817 de antígenos.



Las diez regiones que más casos reportaron fueron Bogotá (4.716), Antioquia (1.935), Valle del Cauca (1.590), Cundinamarca (912), Huila (665), Tolima (661), Nariño (613), Caldas (564), Cartagena (509) y Santander (459).

Varias regiones del país atraviesan por un segundo pico de contagios desde los últimos días de 2020 y lo que va de enero de 2021.

Este aumento en los casos es una consecuencia de las aglomeraciones en las celebraciones de fin de año y la final del fútbol colombiano, según explicó el domingo pasado el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



El Gobierno Nacional espera iniciar en febrero el proceso de vacunación con el que se pretende inmunizar a 35 millones de colombianos y en el marco del cual ya se han adquirido dosis para 29 millones de personas.

Covid-19 en el mundo

El total de casos de covid-19 a nivel mundial llegaba en la tarde de este miércoles a 92.240.036, según datos de la universidad Johns Hopkins. De ese número, 50.922.412 se han recuperado y 1.975.707 han fallecido.



Colombia es el undécimo país del mundo con más contagios, por detrás de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Reino Unido, Francia, Turquía, Italia, España y Alemania.



En muertes, el país también se ubica en el puesto 11, debajo de Estados Unidos, Brasil, India, México, Reino Unido, Italia, Francia, Rusia, Irán y España.