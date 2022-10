¡Lloran los tóxicos! WhatsApp impedirá que se tomen pantallazos a determinados chats 

Una nueva versión de WhatsApp tiene sorprendidos a los usuarios de esta red social porque esta no permitirá que se realicen pantallazos o se grabe la pantalla cuando se está interactuando en determinados chats.



Según se ha conocido, esta nueva versión, que ya está disponible para la versión Beta de la aplicación, evitará que los usuarios puedan hacerle 'screenshot' a los contenidos de una sola visualización.



Actualmente WhatsApp tiene la opción que permite enviar fotos o videos de una sola reproducción, es decir que, una vez el destinatario visualice el contenido, este ya no podrá volverse a ver porque desaparece inmediatamente.



Por lo que, con la nueva actualización lo que ocurrirá es que si una persona recibe fotos o videos enviados bajo la opción de una sola visualización y quiere tomarle pantallazo o grabar pantalla para tener recuerdo de estos, lo que obtendrá será una imagen negra.



Además, al intentar tomarle pantallazo al contenido, la aplicación emitirá un mensaje que dirá "no se puede tomar la captura de pantalla debido a la política de seguridad".



De acuerdo con lo conocido al respecto, WhatsApp no avisará a la otra persona del chat que se intento tomar el pantallazo, pero lo que si hará es que impedirá que se utilice otra app para hacer una captura de este tipo de contenido.