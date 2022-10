Aterciopelados, la banda que abrirá los dos conciertos de Guns N’ Roses en Colombia 

Todo se encuentra preparado para los fechas, con boletería agotada, de la banda californiana Guns N’ Roses en el estadio El Campín de Bogotá, el mismo lugar donde hace 30 años se presentaron en Colombia.



El 11 y 12 de octubre serán las fechas donde se podrán escuchar clásicos de todos los tiempos, como 'Knocking On Heaven's Door', 'Sweet Child of Mine', 'Paradise City', 'Welcome To The Jungle', 'November Rain', entre otros.



Precisamente, los organizadores anunciaron la banda invitada para ambos conciertos. Se trata de un verdadero icono del rock colombiano, una agrupación que vivió el furor de los Guns cuando sus primeras canciones ya retumbaban en las radios de todo el país: Aterciopelados.



Andrea Echeverri y Héctor Buitrago hacen parte del ADN roquero de Bogotá y su llegada a la tarima de El Campín le dará mucho más sentido a dos noches que vivirán por siempre en la memoria sonora de la capital colombiana.

Súper contentos de acompañar a los @gunsnroses en sus dos fechas del Estadio El Campín de Bogotá. ¡Nos vemos el 11 y 12 de octubre! #Aterciopelados pic.twitter.com/BWIfCZIPxD — Aterciopelados (@aterciopelados) October 4, 2022

