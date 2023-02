Presidente Petro anunció que Ley de sometimiento será radicada el 15 de febrero

Desde Yarumal, Antioquia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que el próximo 15 de febrero será radicada en el Congreso de la República la ley de sometimiento, con la que se permitirá que grupos armados se sometan a la justicia y tengan ese tratamiento.



“El que negocia con ellas no puede ser el Gobierno, ya no se trata del poder, con el narcotráfico no se puede negociar el poder, sino que es el poder judicial el que tiene que negociar con ese tipo de organizaciones”, manifestó el mandatario.



Y reiteró Petro: “Se trata de un acogimiento a la justicia que puede y vamos a presentar la ley el 15 de febrero, que puede presentar caminos, salidas, para que las cosas no tengan que llegar hasta el exterminio puro, sino que pueda ser una salida pacífica si se quiere, si hay voluntad de hacerlo".



Lea además: Luego de protestas en el Congreso, sindicato de docentes del Cauca y MinEducación dialogaron



Frente a la paz que busca en todo el territorio, el presidente manifestó que actualmente existe un planteamiento diferente sobre los ceses bilaterales.



“Nosotros no podemos plantear el cese al fuego como si estuviéramos ante la lucha de dos Ejércitos que combaten entre sí por el poder, unos por defender el Estado, otros por tomarse el Estado, eso ya no existe realmente, entonces nos equivocamos en el concepto, los nombres son lo de menos, lo que hay que ver aquí es qué significa un cese al fuego en las actuales circunstancias”, expresó el mandatario.



El presidente además aseguró que uno de los principales requisitos que deben tener los ceses al fuego son el dejar el actuar violento en contra de la población.



“No puede aceptarse un cese al fuego con algún grupo de estos si no lleva explícito el cese de hostilidad contra la población que es la muerte, que no haya masacre, que no haya muerte de líderes sociales, que no haya desplazamiento, confinamiento, minas donde puede pasar la población civil”, explicó el mandatario.



Le puede interesar: Lo que habría tras el trino de Roy Barreras contra los docentes del Cauca



También se refirió al actuar de las Fuerzas: “Cese al fuego no es parálisis de la Fuerza Pública, si la agrupación que dice estar dispuesta a un cese al fuego, cese al fuego contra el Estado, pero también contra la población y establece los mecanismos para separarse de los negocios, pues obviamente no la vamos a perseguir, la vamos a indicar a que acuda a la ley”.



Finalmente, el mandatario aseguró que la Fuerza Pública continuará actuando y así mismo nuevamente destacó que los actuales cuatro ceses bilaterales que se tienen con grupos armados han reducido la tasa de homicidios.



“Si eso no es así, la Fuerza Pública tiene que actuar, debe y tiene que actuar, un medidor de eso no solamente es el indicador de homicidios, tasa de homicidios, sino el de incautación de cocaína y contrabando”, explicó Petro.