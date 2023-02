Lo que habría tras el trino de Roy Barreras contra los docentes del Cauca

Un trino del presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, relacionando con el ELN a los docentes caucanos afiliados en Asoinca y que intentaron la noche de este martes tomarse la sede del Legislativo, acabó con la prudencia que hasta ahora habían mantenido los profesores de las comunidades indígenas.



Aunque en principio los manifestantes exigieron ver a la vicepresidenta Francia Márquez para exigirle el cumplimiento de los acuerdos sobre atención en salud, el trino de Barreras liberó a varios de la prudencia que mantuvieron durante cuatro semanas y dejaron en evidencia los presuntos intereses del senador del Pacto Histórico en defender a la empresa que les presta el servicio de salud a los docentes en el Cauca.



Lea además: Elecciones regionales 2023: conozca los puntos donde puede inscribir su cédula en Cali



“Yo pregunto si este bloqueo del Congreso es una protesta sindical legítima por recursos de salud o una expresión de grupos afines al ELN como sugieren sus atuendos y arengas. Si así fuera es una expresión política ilegal de un grupo en armas? Es parte de algún “acuerdo parcial”, escribió el congresista en su cuenta en Twitter.

Yo pregunto si este bloqueo del Congreso es una protesta sindical legítima por recursos de salud o una expresión de grupos afines al ELN como sugieren sus atuendos y arengas. Si así fuera es una expresión política ilegal de un grupo en armas? Es parte de algún “acuerdo parcial”? pic.twitter.com/tCrKT7mHWc — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 8, 2023



El malestar de los docentes, en cese de actividades desde hace un mes, no se hizo esperar. “Roy Barreras es quien ha manejado a través de un amigo suyo, y con la EPS Cosmitet Ltda., el pésimo servicio en salud que se les viene prestando a los docentes de Cauca y Valle. Un modelo que ha acabado con la vida de varios profesores”, aseguró a El País uno de los manifestantes.



De acuerdo con información de Cámara de Comercio, quien está detrás de Cosmitet es Miguel Ángel Duarte, a quien señalan algunos portales de ser la persona con la que el senador Barreras, otrora miembro del Partido de la U, intentó quedarse con las clínicas de la intervenida Saludcoop.



“A los docentes nos atienden en clínicas de bajo nivel; no tenemos posibilidad de ir a Valle del Lili ni a Imbanaco. Es una ruta de muerte que tenemos los profesores de Cauca y Valle. Tenemos registrado y documentados 136 docentes fallecidos en el último año en el Cauca”, denunció Víctor Hugo Jiménez Ramírez, directivo de la Junta Departamental de Asoinca y coordinador de Derechos Humanos.



El caso más reciente, dicen los manifestantes, ocurrió el pasado 23 de enero cuando falleció la docente Adriana Gisella Ríos Mosquera en la Clínica Santa Gracia de Popayán, por presunta negligencia médica.



Le puede interesar: Luego de protestas en el Congreso, sindicato de docentes del Cauca y MinEducación dialogaron



De acuerdo con la asociación de docentes del Cauca, que presta su servicio en la gran mayoría de escuelas de comunidades indígenas, desde el 2018 se han presentado 6.833 quejas contra la EPS Cosmitet y 525 tutelas buscando atención de docentes con problemas de salud.



De acuerdo con los registros de la Superintendencia Nacional de Salud, el 8 de mayo del 2018, aduciendo “reiteradas fallas en la prestación de los servicios de salud de la población docente y su grupo familiar’, fue sancionada la EPS Cosmitet Ltda, prestador del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), con una multa superior a los $1.400 millones.



Entre las falencias halladas en la investigación previa se encontraron demoras o imposibilidad en la asignación de citas con especialista, odontología y medicina general, fallas en la entrega de medicamentos, falta de continuidad en tratamientos y atención integral requerida por los pacientes, la no autorización de servicios de salud y efectiva prestación los mismos y falencias en la asignación de camas haciendo más lenta la prestación de la atención en salud.



“Esperamos que Cosmitet desaparezca a partir del 1 de junio de este año, que es cuando se vence el contrato con el magisterio y no se le extienda el contrato como lo hicieron un año atrás”, explicó el Directivo de la Junta Departamental de Asoinca, reconociendo que saben que “existen unos emporios políticos y económicos muy fuertes en el Valle del Cauca”.