Nigeria Rentería habló de su incorporación a la delegación del Gobierno en diálogos con el ELN

"Recibo con mucho beneplácito y responsabilidad el llamado. Realmente es muy importante para mí, es un compromiso con el país", son algunas de las palabras que dijo Nigeria Rentería con relación a su incorporación a la delegación del Gobierno Nacional para los diálogos que se adelantan con el ELN en Caracas, Venezuela.



Rentería, quien se unirá a las negociaciones con Mabel Lara, Adelaida Jiménez y María Jimena Duzán, aseguró que una de las cosas más importantes que ella puede aportar a los diálogos es el conocer de primera mano lo que han vivido las comunidades que se han visto afectadas por la presencia de grupos guerrilleros como el ELN en sus territorios.



"Vengo de una región chocoana que ha sido muy azotada por el conflicto armado y podría decirse que las cosas no han cambiado mucho después de esa suscripción del acuerdo de paz con las Farc. Esos espacios también fueron llenados por otros actores en el territorio y el ELN se ha convertido en uno que ha estado permanentemente en el territorio", comentó Rentería en diálogo con Blu Radio.



De igual manera, la abogada y también defensora de los derechos indígenas y de las minorías étnicas manifestó que espera aportar para que los posibles acuerdos a los que llegue el Gobierno con el ELN permitan lograr que haya justicia social, pero también bienestar para las comunidades que toda su vida han vivido implicadas en el conflicto.



"Yo soy una mujer negra, afrodescendiente. He venido trabajando en temas de paz, pero también el perfil mío es el de la justicia. Creo que es necesaria esta justicia social, sino, lo único que vamos a tener solamente es este represivo en los territorios, que no ha logrado que eso mejore en lo que llevamos viviendo en nuestra vida", mencionó la Abogada a Blu Radio.



Rentería, quien también hizo parte de la delegación del Gobierno en los diálogos que se realizaron con la extinta guerrilla de las Farc, recalcó que durante las negociaciones recalcará su punto de vista no solo como mujer, sino también de lo que ocurre en "esa Colombia profunda, de la que muchos desconocen cómo es el tema del conflicto en el territorio".



"Uno de los aportes es ser mujer colombiana, también consciente del papel que ha tenido en todo este conflicto armado en todo el país y es importante esa mirada y esa presentación directa; no solo de su rol, sino también su expectativa de cómo ayudar a solucionar las problemáticas de cada día, porque son madres, son hijas, son mujeres las que están viviendo cada día esta problemática", precisó Rentería.