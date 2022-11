“De desigualdad nadie se ha muerto": la controvertida frase de Polo Polo

En el proyecto que busca crear el Ministerio de la Igualdad, impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, se armó una dura polémica por cuenta de los planteamientos del representante a la Cámara Miguel Polo Polo.



El congresista, que ocupa la curul de las negritudes en la Cámara de Representantes, aseguró que en Colombia nadie se muere ni se ha muerto por desigualdad, lo que desató una oleada de críticas de parte de sus compañeros en el Congreso de la República.



“De desigualdad nadie se ha muerto, esa es la verdad. De desigualdad nadie se muere. La gente se muere por la pobreza, que es muy distinta a la desigualdad”, aseguró Polo Polo en medio del debate para mostrar su oposición a la creación del nuevo Ministerio.



Una de las primeras voces en rechazar el planteamiento fue la de la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, quien le respondió que “el 10 % de la población en Colombia concentra el 70 % de la riqueza y el 30 % de los hogares no pueden comer sino dos veces al día”.



Por su parte, el representante Alejandro Ocampo cuestionó el planteamiento de su colega y le recriminó que desconoce que hay jóvenes que carecen de oportunidades para tener salud, educación de calidad y oportunidades laborales. “Esto se trata de acceso a derechos, no de pobreza”, dijo.



La senadora Esmeralda Hernández, también del Pacto Histórico, pidió que alguien "ubique" a Polo Polo porque “Colombia es el segundo país más desigual en América Latina. Y sí, la gente sí se muere por desigualdad, solo basta con dar una vuelta a La Guajira o el Chocó y verán la realidad de Colombia”.



El pronunciamiento de Polo Polo, que desató críticas se dio en medio de la ponencia negativa con la que solicitó que el proyecto que crea el MinIgualdad fuera archivado, iniciativa que no contó con el apoyo suficiente y finalmente fue negada por sus colegas.