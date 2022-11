Mientras en Venezuela se adelantan los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN, en Colombia la senadora María Fernanda Cabal volvió a referirse a la participación de su esposo y presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, en las mencionadas negociaciones.



Cabal, quien desde e primer momento ha manifestado su desacuerdo con que Lafaurie sea parte de la delegación del Gobierno, manifestó que considera que a su esposo lo están "utilizando" para darle validez a un proceso que, según aseguró, no le ve futuro.



"Me parece que lo están usando para validar un proceso que, le auguro, mal término. Con el ELN, que está en la escala de maldad de primero, es prácticamente imposible llegar a un buen éxito", manifestó la senadora del Centro Democrático en diálogo con El Colombiano.



Con relación a la opinión que tiene su familia sobre la participación del Presidente de Fedegán en los diálogos, Cabal recalcó que no apoyan que Lafaurie esté en Venezuela negociando con el ELN, pero que respetan la decisión porque saben que él aceptó hacerlo porque el gremio al que representa así lo quiso.



"Es que no es mi familia. Es José Félix como líder gremial que tiene un mandato y, si su gremio apoya que no invadan, que no roben, que no expropien, sino que compren tierra, eso es válido porque obliga a un Gobierno socialista a respetar la institucionalidad. Segundo, si su gremio apoya que él esté como observador en unos diálogos, es su rol gremial, pero nadie más en la familia lo respalda", indicó Cabal a El Colombiano.



Finalmente, la Senadora compartió su opinión sobre los posibles acuerdos a los que puedan llegar las delegaciones del Gobierno y del ELN. Frente a ello, Cabal fue enfática en que no cree que los diálogos vayan a tener éxito porque el "grupo guerrillero es complejo".



"Creo en su inminente fracaso. A lo largo de décadas distintos gobiernos han dado todo para lograr que el ELN se desmovilice y es una guerrilla mucho más compleja de lo que la gente piensa", precisó la Congresista.