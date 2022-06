Los enfrentamientos que desataron los 'Petrovideos' dentro del Pacto Histórico

El escándalo por las grabaciones en las que se muestran a varios miembros del Pacto Histórico planeando estrategias para desacreditar a sus contendores políticos también generó enfrentamientos y, al parecer, divisiones en el interior de las huestes de la coalición de izquierda.



La principal protesta fue protagonizada por el senador Gustavo Bolívar, quien le reclamó públicamente a su compañero Roy Barreras.



“Me indigna que digas que hay gente del Pacto Histórico ofreciendo no extradición a presos de La Picota. Eso es falso y empaña una campaña limpia, donde hemos dejado el alma en cada rincón de Colombia. Te invito a que digas quienes han hecho ese ofrecimiento. El país debe saberlo”, escribió Bolívar en su cuenta de Twitter el pasado 9 de junio, una vez se conocieron las grabaciones.



La respuesta de Barreras no se hizo esperar: “El país lo sabe. Tú también. Y la campaña descalificó a quien, según información internacional reservada, podría haber usado el nombre de la campaña para esos ofrecimientos ilegales” y luego agregó: “No hay nada de qué avergonzarse, senador @GustavoBolivar. No caigas en la trampa. La campaña es víctima de CHUZADAS E INFILTRACIONES ILEGALES. Es WATERGATE! Espían, graban y filtran las conversaciones privadas! Eso es delito! Nosotros conversamos! Ellos chuzan y delinquen!”.



Sin embargo, las cosas no terminaron ahí, al punto que el congresista vallecaucano se vio obligado a escribir el sábado en la misma red social: “Me aislo totalmente estos últimos días de campaña para no seguir siendo usado como flanco de ataque contra @petrogustavo, un hombre bueno y transparente, que gobernará a Colombia para bien”.

“Hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza”, escribió el senador Gustavo Bolívar tras conocer los llamados ‘petrovideos’.

Pero el de Bolívar no ha sido el único reclamo que se ha escuchado desde las huestes del Pacto Histórico o de figuras políticas que han anunciado su voto por Petro el próximo domingo, cuando tendrá lugar el balotaje final entre él y el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.



La actual representante a la Cámara de Representantes por el Partido Alianza Verde Katherine Miranda, quien está metida de lleno en la campaña presidencial del Pacto Histórico retuiteó a Gustavo Bolívar y a Roy Barreras y añadó: “¡En política NO TODO VALE! Y a renglón seguido también señaló: “¡El fin jamás justificará los medios!”.



De igual forma, la electa representante a la Cámara por Bogotá desde esa misma colectividad Catherine Juvinao se unió al acalorado debate en la red social por los ‘petrovideos’.



“Yo sí no estoy para justificarle bajezas ni mezquindades a ningún político. Menos aún cuando somos 8,5 millones de colombianas/os empujando una transformación porque queremos un país mejor, léase bien, MEJOR. Desde la independencia lo digo: la purga empieza desde adentro”.



Y quien hace pocos días atrás también le había dado su apoyo a Gustavo Petro, añadió: “El Pacto Histórico que yo apoyo es un pacto con la ciudadanía. Uno en el que la fuerza, la esperanza y la mística provienen de la lucha de los jóvenes, de las mujeres, de los campesinos, de los indígenas. Los politiqueros que cabalgan aquí no me representan, ni de forma ni de fondo”.



Y finalmente, el vallecaucano Duvalier Sánchez, quien en calidad de representante a la Cámara como integrante de la Alianza Verde también llegó a la apuesta a la Presidencia del Pacto Histórico, expresó su desacuerdo con lo que se evidencia en las horas de grabación dadas a conocer por medios de comunicación como la revista Semana.

El electo representante a la Cámara Duvalier Sánchez señaló que el Pacto Histórico le debe una disculpa a los colombianos por lo evidenciado en los ‘petrovideos’.

“Es injustificable que se haya recurrido a este tipo de prácticas para desarrollar la campaña por parte de los integrantes de la misma”, señaló Sánchez en un vídeo divulgado a través de sus redes sociales.