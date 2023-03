Exesposa de Nicolás Petro reapareció en redes y lanzó una nueva advertencia, ¿qué dijo?

Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro, reapareció este viernes en sus redes sociales luego de haber estado varios días alejada del foco mediático del que se volvió protagonista luego de acusar al hijo del presidente Gustavo Petro de haber recibido dinero de personas implicadas en corrupción y narcotráfico.



Day, quien ahora es testigo de la Fiscalía General por revelar que Nicolás se habría quedado con altas sumas de dinero que recibió para la campaña presidencial de su papá, este viernes publicó un corto, pero sustanciosos mensaje con el que advierte que, al parecer, tendría más que aportar al escándalo que desató su denuncia.



La barranquillera, quien visitó al presidente Petro en la Casa de Nariño para contarle los detalles de las andanzas de sus hijo Nicolás, escribió en Twitter "No ha pasado nada, AHORA ES QUE VA A PASAR !!! 😉😃".



Cabe recordar que luego de que Day le contó detalles sobre los presuntos vínculos de Nicolás con personas implicadas en narcotráfico y corrupción, el presidente Petro le solicitó a la Fiscalía General investigar a su hijo mayo para saber si incurrió en algún tipo de delito.



En diálogo con Semana, la joven afirmó que Nicolás Petro habría recibido $600 millones de pesos del condenado narcotraficante alias 'El Hombre Marlboro' y de un empresario de Cúcuta investigado por paramilitarismo, para la campaña presidencial de su padre.



La joven reveló que sostuvo una reunión con el presidente Petro el pasado 1 de febrero en el Palacio de Nariño para advertirle de lo que había hecho su hijo. "Siempre lo he dicho, fue a espaldas del presidente. El presidente no tenía ni idea de esto", dijo Vásquez.



"Estaba decepcionado porque él no sabía nada y él ya había tenido una conversación con Nicolás y Nicolás le había negado. Le negó absolutamente todo. Le dije: uno siempre debe escuchar la otra parte de la historia, y yo sí fui dispuesta a contarle absolutamente todo. Le conté todo. No le omití nada", afirmó Vásquez.