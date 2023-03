Exesposa de Nicolás Petro lo acusa de recibir dinero de narcos para, presuntamente, financiar campaña presidencial de su padre

Luego de que el presidente Petro le pidiera a la Fiscalía investigar a su hijo, Nicolás y a su hermano Juan Fernando, Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro, lanzó fuertes acusaciones sobre su expareja y reveló que el hijo del mandatario recibió dinero de personas con antecedentes judiciales.



Según le contó Day Vásquez a la Revista Semana, el hijo del presidente Petro recibió dineros de personas que tendrían un pasado oscuro. Se trata de Samuel Santander López Sierra, alias el Hombre Marlboro, quien estuvo extraditado por 20 años y fue condenado por narcotráfico y conspiración y, "un señor de Cartagena, el 'Turco Hilsaca', creo que se llama", a quien recibió "en mi apartamento".



"Todo lo que ha hecho él desde el 2022, bueno finalizando 2021 e iniciando 2022, fue en la época electoral o preelectoral", afirmó la exesposa de Nicolás Petro, quien además aclaró que "todo ha sido a las espaldas del papá".



Con respecto a alias el Hombre Marlboro, Day Vásquez dijo que este sujeto quien estuvo condenado por narcotráfico y hoy está aspirando a "la Alcaldía, si no estoy mal, de Maicao, La Guajira", le entregó más $600 millones para la campaña presidencial de Gustavo Petro.



Sin embargo, la exesposa de Nicolás Petro afirmó que esa plata "nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros".



En cuanto al dinero entregado por el 'Turco Hilsaca', la exnuera de Petro indicó que este hombre primero le dio a Nicolás $200 millones y, "como a los diez u ocho días, le entregó otros 200", dinero que según Vásquez, también sería para la campaña del actual presidente de Colombia.



Day Vásquez también indicó que Nicolás Petro recibió dinero de "algunos empresarios de Cúcuta, no tengo los nombres ahora. Y aceptó una camioneta, Tahoe". Según le contó la expareja del hijo del Presidente a Semana, él recibe "eso como un aporte de pronto a cambio de ayudar en contratación a esos señores".



Por otro lado, la expareja de Nicolás Petro, reveló que el hijo del presidente conoció a Santander López Sierra, por la hija de este hombre, quien ha sido su amiga "desde hace muchísimos años".



Asimismo, contó que López Sierra le hizo "más de tres entregas" y que cuando le dio dinero por primera vez, faltaban aproximadamente dos meses para la primera vuelta presidencial.

"Nicolás y el hijo de Musa Besaile, no son amigos"

Otra de las revelaciones hechas por Day Vásquez a la Revista Semana fue sobre la supuesta amistad que tienen Nicolás Petro y el hijo de Musa Besaile.



De acuerdo con la exesposa de Nicolás Petro, él mintió al decir que solo era una reunión de amigos, pues según ella, "no son amigos". Además confesó que su expareja se reunió con la esposa de el exsenador Musa Besaile, quien está condenado por tener nexos con el paramilitarismo.



"Conozco a los amigos de Nicolás. Este niño tiene entre 19 y 21 años y Nicolás tiene 36. Tampoco estudiaron juntos en la universidad. Entonces no es como Nicolás dice, que son amigos. No son amigos", le dijo Vásquez a Semana.



Además, agregó que "Nicolás se reunió con la esposa de Musa Besaile en el apartamento de Bogotá donde nosotros estábamos viviendo. Para hablar de la Gobernación de Córdoba. Creo que ella está aspirando".



A su vez, reveló que Nicolás Petro les ofreció el apoyo del grupo político del papá -Gustavo Petro-, pues a él le entregaron el Sena de Córdoba y colocaron a "alguien cercano de Musa de director".



De acuerdo con Day Vásquez, la cercanía entre Musa y Nicolás no es nueva, pues afirma que han estado "en la finca de Musa y estuvieron más de una vez. Que no diga ahora Nicolás que se estaban conociendo, que es amigo del hijo hace muchos años, porque eso es falso, totalmente falso. Yo conozco a todos los amigos de Nicolas. A todos. Yo duré seis años con Nicolás y nunca me dijo: “Yo soy amigo de Musita Besaile”. Eso es falso".