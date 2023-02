¿Ruedas sueltas? La familia Petro se convierte en otro 'dolor de cabeza' del Presidente

“Para mejorar, el Gobierno Nacional debe cambiar su forma de comunicar”.



Seis meses después del arribo del Gustavo Petro al poder, muchos colombianos coinciden en esa recomendación. Lo que llama la atención es que sea su hijo mayor, Nicolás, quien la haya planteado ayer en Twitter.



Pero no es la primera vez que el actual diputado a la Asamblea del Atlántico genera controversia. A comienzos de año fue criticado por una fotografía que se tomó con Musa Abraham Besaile, hijo del exsenador Musa Besaile, quien está condenado por tener nexos con el paramilitarismo.



Aunque el primogénito de Petro aclaró que fue un encuentro amistoso y no político, los comentarios se centraron en que tuvo lugar en los albores de las campañas para las elecciones regionales de octubre próximo.



Pero no es solo el hijo del actual Mandatario el que ha dado de que hablar en estos seis meses. La que ha estado en el centro de todas las miradas es su esposa, Verónica Alcocer, quien había jugado un papel importante en la campaña presidencial.



Sin embargo, para muchos la admiración se ha ido transformando en críticas, debido a la supuesta intervención de la Primera Dama en asuntos tan importantes como el nombramiento de funcionarios del Alto Gobierno.



“Nunca le daré mi voto a Verónica Alcocer. No quiero que sus amigas de infancia, amigas del colegio, amigas del gimnasio, amigas íntimas, vecinas del conjunto, etc., terminen ocupando cargos públicos sin ningún tipo de conocimiento relacionado con el cargo”, dijo la semana pasada Sara Tufano, líder feminista que apoyó a Petro en la campaña y luego se alejó de él.



Se refiere la exintegrante del Polo a hechos como que en diciembre pasado Concepción Baracaldo confesó públicamente que no tenía experiencia en manejar temas de niñez, pero que aun así la Primera Dama la llamó para ofrecerle que fuera la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cargo que ocupa actualmente.



“Una persona que nadie eligió, reparte el cargo más importante para la infancia a una señora que se atrevió a decir que “tener experiencia en niñez no es necesario para dirigir el Icbf”, escribió en su momento Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad.



Una situación similar habría ocurrido con la hoy consejera para la Reconciliación Nacional, Eva Ferrer, quien es reconocida como la mejor amiga de la Primera Dama y para cuyo nombramiento el Ministerio de Relaciones Exteriores habría agilizado el otorgamiento de la nacionalidad colombiana a quien nació en España.



Según se ha denunciado, la consejera Ferrer ha acompañado a la esposa del Presidente en varios de los viajes internacionales que ha realizado, al igual que la jefe de Despacho de la Presidencia, Laura Sarabia, quien también sería cercana a Alcocer.



Pero quizá el familiar que más dolores de cabeza le ha ocasionado al Mandatario es su hermano: Juan Fernando Petro, quien es recordado porque en plena campaña visitó la cárcel de La Picota para, supuestamente, hablar de rebaja de penas con presos por parapolítica y corrupción.



Y el 30 de enero pasado, la Fiscalía General lo citó a declarar “por posibles actos ilegales en el marco de la Paz Total”, según publicó Blu Radio, que agregó que justamente hoy tendría que comparecer ante esa entidad.



¿Qué suman y qué restan?

Para el analista político Pedro Viveros, el activismo de Nicolás Petro en la Costa Caribe le resulta útil al Pacto Histórico de cara a las regionales, “porque le suma al proyecto político tener a alguien moviendo el petrismo en una región tan importante para la política en Colombia”.



En cuanto a Alcocer, el politólogo Ancizar Marroquín destaca que parecería tener una agenda propia, que hasta ahora ha incluido sus visitas al Papa Francisco y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



De su lado, Viveros afirma que existe la percepción de que la Primera Dama “influye mucho en el Gobierno, y de ser real esa percepción, no es bueno”.



“Un tema tan delicado como la Paz Total y las negociaciones con personas que han tenido vínculos con el narcotráfico o la delincuencia debería manejarlo directamente el Comisionado para la Paz y el Presidente de la República, no debería estar ni un amigo, ni un vecino, ni el compañero del colegio y mucho menos un familiar”, anota el analista con respecto a lo actuado por Juan Fernando Petro.



De su lado, Marroquín anota que lo más interesante de la participación de los miembros de la familia del Mandatario es que “cada uno, desde sus orillas, tienen cosas para decir e impactar a la opinión pública y, aunque sus opiniones tengan amigos o detractores, siempre causan revuelo”.



Sin embargo, considera que la excesiva visibilización de los seres queridos del Presidente puede “terminar devolviéndose como un bumerán”.



“Creo que son movimientos personales de cada uno, que quieren figurar, pero no una estrategia concebida desde el Palacio de Nariño, pero me parece que eso es un error”, puntualiza Pedro Viveros.

Los demás

El otro Nicolás, así ha llamado Gustavo Petro al hijo de la Primera Dama y ha mantenido bajo perfil mediático. En septiembre del 2022 se oficializó que el presidente le dio su apellido, pasándose a llamarse legalmente Nicolás Alcocer Petro.



En enero se graduó de un diplomado en el Toulouse Business School, en Francia, adonde iba a llegar el Mandatario después de su viaje a Davos, Suiza, pero tuvo que regresar a Colombia para atender la tragedia registrada por el derrumbe que afectó la vía Panamericana.



Sofía y Antonella son las hijas menores del matrimonio Petro Alcocer. La primera estudia en Francia y estuvo cerca de la campaña presidencial. La menor tiene 14 años.