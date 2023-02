Manejo irresponsable de reforma pensional provocó la renuncia de exviceministra de Empleo y Pensiones

La exviceministra de Empleo y Pensiones Flor Esther Salazar, explicó las razones que la llevaron a renunciar a su cargo en el Ministerio de Trabajo, asegurando que la elaboración del proyecto de reforma pensional se ha venido dando de una manera poco responsable.



En el comunicado publicado a través de su cuenta de Twitter, relató que desde su llegada el 3 de enero de 2023 al Ministerio, se había realizado una reunión temática de la Subcomisión Intersectorial de Reforma Pensional el 20 de diciembre de 2022, sin que se tuviese algún insumo técnico o borrador de articulado para la reforma.

Ante esto, Salazar agregó que le generó preocupación “presentar una reforma de tantas implicaciones para la población y para la situación fiscal del Estado Colombiano, una reforma que sucede cada tres o cuatro décadas en tan corto tiempo”, señaló la exviceministra, agregando que no contó con el apoyo técnico ni el equipo necesario para trabajar en el diseño, estructuración, definición y elaboración del proyecto de ley.



“De otra parte, se me hacía difícil estar en un lugar en donde en diversas circunstancias no se tomaba en cuenta mi opinión en la toma de decisiones sobre asuntos que le competen al Viceministerio”, enfatizó Salazar.



En el comunicado, la exfuncionaria se refirió a Colpensiones asegurando que los temas críticos que enfrenta la entidad fueron informados al presidente Gustavo Petro, esperando que estos reciban total atención. “Colpensiones debe ser una entidad con altos niveles de eficiencia, transparencia y solidez en todos sus procesos, máxime si se espera sea el eje central de la reforma pensional”, dijo.



Finalmente, Salazar espera seguir sirviendo al país en otros escenarios y solo espera ver que todo salga de la mejor manera, pues confía en que el Gobierno Nacional avance en las transformaciones que requiere el país.