Reforma penitenciaria: MinJusticia radicó proyecto de ley de humanización carcelaria

Luego de más de cuatro meses de estar anunciando que sería presentado, este lunes el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley de reforma a las penas carcelarias o ley de humanización tal y como la definió el ministro de Justicia, Néstor Osuna.



El proyecto, que se radicó en la Cámara, por ahora no tendrá mensaje de urgencia, según sostuvo el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien destacó que ante todo el proyecto busca encontrar un acuerdo en todos los sectores para que vean que la restauración social de los reclusos no solo depende de una pena.



Al respecto, el ministro de Justicia, indicó que “hoy tenemos un sistema carcelario que no resocializa, no ofrece seguridad a la ciudadanía ni ha disminuido significativamente los índices de criminalidad".



Osuna planteó además que “tocamos las puertas del Congreso de la República y esperamos debates abiertos y francos. Estamos dispuestos a deliberar sobre cada uno de los incisos de la propuesta que les estamos presentando hoy, confiados en que el proyecto saldrá adelante".



El ministro del Interior, sostuvo también que “tenemos la plena convicción de que el sistema carcelario y penitenciario en Colombia no ha funcionado bien. Creo que en eso coincidimos todos los colombianos y en esa medida vamos a darnos una oportunidad con el Congreso de la República de estudiar un modelo diferente".



Al respecto, la senadora Lorena Ríos Cuéllar, del Partido Colombia Justa Libres, y miembro de la Comisión Accidental para el Seguimiento del Sistema Penitenciario y Carcelario, rechazó varios de los aspectos previstos en el texto de reforma carcelaria.



"Es inaceptable que, en un país democrático y pluralista como Colombia, se elimine una protección fundamental ya adquirida frente al ejercicio de la libertad de culto de nuestros ciudadanos", dijo la congresista sobre la eliminación del delito contra el sentimiento religioso.



Además, Ríos señaló que "esta eliminación se constituye un desconocimiento frontal de los valores y creencias de millones de colombianos que hacen parte de las diferentes entidades religiosas y confesiones de nuestro país".