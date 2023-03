Petro pide a Fiscalía investigar a su hermano y a su hijo por supuestos "sobornos" a criminales

El presidente Gustavo Petro le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, investigar a su hermano, Juan Fernando Petro Urrego, y su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, para saber si incurrieron en supuestos "sobornos" a criminales a cambio de entrar a la Paz Total.



"Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, le pido al Fiscal General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades", dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.



El presidente reiteró que el único funcionario que cuenta con el aval del Gobierno para tener contacto con organizaciones al margen de la ley es el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.



Lea aquí: "Nunca he confiado en él": Fiscal Barbosa sobre el comisionado de Paz, Danilo Rueda



Agregó que el Gobierno está trabajando en la construcción de mecanismos legales para que estos grupos ilegales se acerquen a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en todo el país.



"Mi Gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Mi compromiso con Colombia y con las colombianas y colombianos es lograr la paz y quien quiera interferir en ese propósito, o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia. Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia", concluyó.



Las presuntas negociaciones ilegales con miembros de organizaciones criminales para otorgarles beneficios a cambio de dinero, fueron denunciadas por el propio fiscal general, Francisco Barbosa, quien viene investigando si hubo personas que hicieron una oferta de este tipo a narcotraficantes presos en las cárceles.



El comisionado Rueda, quien denunció este hecho ante la Fiscalía, negó que el Gobierno fuera a otorgar estos beneficios y aseguró que de lo que se trató fue de que los narcotraficantes fueron estafados por personas que no representaban al Gobierno.



Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/erVs8bJx4r — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 2, 2023